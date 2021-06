Portugal vs Allemagne : ils ne peuvent pas perdre

in

16/06/2021 à 17h01 CEST

est Samedi, à 18h00, il sera joué à l’Allianz Arena de Munich l’un des matchs les plus marquants de la deuxième journée de la phase de groupes de l’Eurocup entre Portugal et Allemagne.

Le jeu, en plus, devient très important, après les résultats de la première journée de cette groupe F, appelé groupe de la mort, car les sélections de la France, de l’Allemagne et du Portugal y sont encadrées.

Le Portugal a gagné, mais n’a pas convaincu

Le premier jour le Les Portugais ont battu la Hongrie 3-0, non sans problèmes. Ils n’ont pu gagner que dans la dernière ligne droite du match, après un but au rebond. Jusqu’à ce moment, tout semblait indiquer que le 0-0 allait être le score final du match.

Portugal no dejó muy buena imagen, con falta de juego en muchos momentos para romper la defensa húngara y un Cristiano Ronaldo que, pese a que acabó marcando dos goles, uno de ellos de penalti, en los últimos minutos, no había hecho un buen partido jusqu’à ce moment.

L’Allemagne s’engage à ne pas perdre

L’équipe allemande a perdu contre la France 1-0, compliquant ainsi cette phase de poules et étant contrainte de ne pas perdre lors de cette deuxième journée. Je dis bien de ne pas perdre, car la réalité est que avec le tirage au sort, il pourrait remettre son classement sur les rails, en supposant que l’Allemagne battra la Hongrie lors du dernier match de groupe.

Rappelez-vous que quatre des six tiers de cette phase de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale, les options tierces sont donc importantes et doivent être prises en compte par les équipes. Pour conserver cette option, il sera vital de ne pas perdre ce match pour l’Allemagne et d’opter pour au moins 4 points dans le groupe.

De plus, les Allemands et les Portugais auront l’avantage de connaître déjà les scores des autres groupes lors de cette deuxième journée, ils pourront donc “jouer avec eux”. Ce que je dis pour moi va avoir beaucoup de poids dans le jeu. Les deux voudront gagner, mais surtout aucun ne voudra perdre, car ce point peut être très bon pour passer en troisième avec quatre points.

Correspondance à faible risque

J’espère deux équipes qui ne prennent pas de risque derrière et qui privilégient la défense avant d’attaquer. Si le parti maintient l’égalité à partir de la minute 60 ou 70, les précautions pour ne pas perdre peuvent devenir les protagonistes absolus de l’affrontement.

Par conséquent, pour moi, nous devons aborder le jeu de ce point de vue en ce qui concerne les paris. Nous pourrions étudier le pari de cravate, qui a une part de 3,25, ce qui pour moi a de la valeur, puisque le jeu a cette particularité que nous avons commentée.

Mais, mes recommandations vont être différentes, puisqu’à ces circonstances nous ajoutons un Championnat d’Europe où il en faut beaucoup pour générer du jeu et marquer des buts. Donc ma principale recommandation pour ce match va être “moins de 2,5 buts” à 1,70.

Ma deuxième recommandation se trouve dans la section “Combipartite” de Betfair, où à ce pari de moins de 2,5 buts nous pouvons ajouter le pari des deux score et obtenir un quota de 2.20 pour le pari combiné inférieur à 2,5 buts et les deux équipes marquent : non.