Portugal vs France en direct: comment regarder le match du groupe F de l’Euro 2020 GRATUITEMENT en ligne de n’importe où

Le Portugal affronte les poids lourds européens français dans ce choc crucial du Groupe F, sachant qu’une défaite pourrait mettre un terme brutal à la défense de leur titre.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct Portugal vs France, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Le Portugal se retrouve troisième avec 3 points, après s’être incliné 4-2 face à l’Allemagne.

Après avoir pris l’avantage grâce à un but de Cristiano Ronaldo à la 15e minute, les Allemands ont coupé la défense portugaise en lambeaux pendant une demi-heure.

Malgré une vive tentative de retour dans le dernier quart du match, l’entraîneur portugais Fernando Santos sonnera probablement les changements pour se renforcer à l’arrière alors qu’il se prépare à affronter Kylian Mbappé et Antoine Griezman.

La France, quant à elle, a réussi à éviter un choc en sauvant un point contre la Hongrie après avoir perdu un but.

Considérée par beaucoup comme la favorite d’avant le tournoi, l’équipe de Didier Deschamps aura à cœur de réparer sa performance à Budapest en prenant sa revanche contre l’équipe qui les a battus en finale de l’Euro 2016.

Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder le Portugal contre la France en ligne et diffusez en direct ce match de l’Euro 2020 gratuitement.

Portugal vs France : où et quand ?

Ce match du Groupe F se déroulera à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie, le mercredi 23 juin.

Le coup d’envoi est à 20h BST / 21h CET / 15h HE / 12h PT / 5h AEST / 7h NZST.

Regardez Portugal vs France en ligne depuis l’étranger

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens du Portugal contre la France plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le match, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder le Portugal contre la France en ligne aux États-Unis

ESPN et ABC partagent les droits exclusifs de diffusion en anglais des matchs de l’Euro 2020 aux États-Unis, ce match devant être diffusé sur le premier.

Si vous êtes abonné à ESPN dans le cadre de votre forfait câblé, vous pouvez diffuser toute l’action depuis Budapest via le site Web ESPN.

Le coup d’envoi du Portugal contre la France aux États-Unis est à 15 h HE / 12 PT.

Si vous n’êtes pas un client de télévision par câble, consultez le service de diffusion en continu FuboTV qui propose une multitude de chaînes de télévision premium, notamment ESPN et ABC. Mieux encore, si vous êtes nouveau sur le service, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 7 jours. Une fois l’essai terminé, le service coûte 65 $ par mois pour 120 chaînes.

Comment diffuser le Portugal contre la France en direct au Royaume-Uni GRATUITEMENT

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder toute l’action de l’Euro 2020 gratuitement en direct sur la BBC et ITV, ou en utilisant les applications de streaming BBC iPlayer et ITV Hub.

Ce match devrait être diffusé sur BBC One avec un coup d’envoi prévu à 20h00 BST au Royaume-Uni et une couverture commençant à 19h30. Bien que la BBC soit gratuite, vous aurez toujours besoin d’une licence de télévision britannique valide pour regarder l’émission.

Si vous n’êtes pas dans le pays pendant l’Euro 2020, l’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder chaque match comme vous le feriez si vous étiez à la maison.

Diffusion en direct du Portugal contre la France en direct en Australie

Footy mad Aussies peut regarder les 51 matchs de l’Euro 2020 en direct via Optus Sport, y compris cet affrontement entre le Portugal et la France.

La couverture d’Optus est disponible pour diffuser via mobile et tablette avec l’application du réseau, tandis que les coupe-câbles peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Le coup d’envoi de Down Under aura lieu jeudi matin à 5 heures du matin.

Diffusion en direct Portugal vs France au Canada

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder tous les matchs de l’Euro 2020 via TSN et la chaîne francophone TVA Sports. Les deux options vous permettront également de regarder des matchs en ligne – soit en vous inscrivant avec les détails de votre fournisseur de télévision payante, soit en vous inscrivant aux services de streaming autonomes TSN Direct ou TVA Sports Direct de l’un ou l’autre réseau.

Le jeu devrait débuter au Canada à 15 h / 12 h HP.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.