Portugalete et Haro Deportivo ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

07/04/2021 à 20:03 CEST

le Portugalete et le Haro Ils ont commencé la deuxième phase du deuxième tirage B 0-0 lors de la réunion inaugurale tenue ce mercredi à Floride. Avec ce résultat à l’issue du duel, les deux équipes sont respectivement en troisième et septième position.

Au cours de la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Portugalete a donné accès à Maire, Bernard, Ayala et Salé pour Valero, Thaylor, Alvaro Arnedo et Esteve Monterde, Pendant ce temps, il Haro Deportivo a donné accès à Joseba et Butzke pour Borja garcia et Mikel bon.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Murua, Thaylor, Zekri et Ayala et par le Haro réprimandé Ivan Garrido et A duré.

Pour le moment, le Portugalete et le Haro Ils ont réussi à ajouter un point de plus à leurs boîtes après avoir mangé la deuxième phase du deuxième B.

Le deuxième jour, le Portugalete jouera contre lui Izarra à la maison, tandis que le Haro Deportivo fera face au Leioa dans son fief.

Fiche techniquePortugalete:Jorge Mediavilla, Zekri, Murua, Rubio, Nacho Ruiz, Álvaro Arnedo (Ayala, min.78), Valero (Mayor, min.61), Esteve Monterde (Salado, min.78), Thaylor (Bernardo, min.73), Musy et EizmendiHaro Deportivo:Fermín Sobrón, Duro, Borja Garcia (Joseba, min.46), Josua, Mikel Bueno (Butzke, min.85), Iván Garrido, Vesiaho, Egiluz, Alex Valiño, Gaizka Martínez et HéctorStade:FlorideButs:0-0