Porzingis assume ses responsabilités avant le MVP et le plan se passe bien

Les Non-conformistes Ils grimpent des positions dans la Conférence Ouest et passent, avec leur victoire, à quelle équipe ils ont remporté ce dernier matin, les Nuggets. Un deuxième match en deux nuits consécutives pour l’équipe de Mike Malone, qui venait de battre Portland à domicile et a dû faire face à un duel à Dallas en quelques heures, était une pente trop raide pour les visiteurs ici, qui ont perdu 111-101. Il n’a pas eu le temps de récupérer Will Barton, donc la rotation a encore souffert et cela s’est fait remarquer dans un dernier quart-temps où la fraîcheur locale a fait gagner la partie.

L’état de Doncic est concerné, malgré avoir gagné. Le Slovène était déjà blessé avec le match contrôlé, dans l’un des derniers jours, et a pris sa retraite avant de se retrouver avec une entorse à la cheville pour laquelle il est examiné pour voir si cela ne se traduit pas par une entorse. Lors d’une tentative de layup d’Austin Rivers, les Mavs sont allés bloquer et l’adversaire est tombé juste au-dessus de la cheville gauche de Luka Doncic. Il ne restait que 45 secondes à jouer, donc la mauvaise étape est double ou triple : la différence était de treize points et il ne restait que deux ou trois jeux, faire la une des journaux aurait pu être évité. Le jeune meneur européen est sorti d’une nuit difficile au tir mais sachant déléguer aux autres pour que son équipe remporte la victoire, comme cela a fini par être.

Il a été Porzingis Celui qui s’est avancé pour que les Mavericks aillent aux douches avec un de plus dans la case verte des qualifications. Le Letton a été davantage testé en tant que centre pendant plus de minutes que d’habitude, dans lesquelles il joue plus ouvertement. Kidd est allé changer de rôle le jour même où le meilleur joueur de la saison dernière est arrivé en ville non pas à son poste mais dans toute la Ligue, Jokic, mais Porzee s’est défendu vaillamment. Son 29 + 11 n’était pas le 35 + 16 de son adversaire, mais il a servi à être le meilleur de son équipe, avec une sélection de tirs qui n’a pas nui à la productivité et à la résolution.

Ce n’était pas un début facile pour les Texans. Les deux équipes sont sorties du tableau comme un solaire, finissant les pièces au centre, et là quelqu’un qui le domine autant que Jokic pouvait faire et défaire. En fait c’était dommage pour eux car, en jouant mieux, ils ont perdu le premier quart-temps. Le départ de Brunson, encore une fois un remplaçant de luxe pour Kidd, a donné un deuxième coup de pouce aux Mavs, clôturant ce premier set avec un pointeur à 3 sur le cor. La rotation allait être compliquée à Denver et Malone a décidé de donner à Bol Bol des minutes de qualité, mais cela n’a pas suffi : le Sud-Soudanais a fait un triple, a ajouté deux autres paniers près du bord et s’apprêtait à contrer Hardaway, rien de valable pour que son entraîneur prolonge son séjour sur la piste. Denver a pris le commandement du tableau d’affichage grâce à ces jeux, petite blague avec le gamin. Les gros titres sont sortis trop rapidement, également pour remplacer un Facu Campazzo plus errant qu’hier (0/3), et Jokic a continué à creuser la blessure de certains Mavs en difficulté pour marquer.

Ceux de Dallas étaient sur le point de se rencontrer. Jokic s’est transformé en chrysalide. Au retour sur le terrain après la pause, l’écart a continué de se creuser, Powell étant incapable d’arrêter le Serbe. Au-dessus de dix sans solution. L’entraîneur, tellement interrogé par les fans, l’a mis. Après avoir marqué quelques triples, Porzingis est devenu un centre pendant quelques minutes et là, la distance a été réduite à quatre après un triple corner de Ntilikina. C’est pourtant avec deux épreuves supplémentaires que les Nuggets sont tombés. Marjanovic est entré contre son compatriote pour laisser une paire de jeux bien finis et les Mavs ont parié sur cinq courts métrages à la pause de Nikola, au moment où le match a explosé. Bullock, Hardaway et Finney-Smith ont fait exploser tout ce sur quoi ils avaient de la place. Lorsque Porzingis est revenu, il a absorbé le bien-être de la référence dans la région et a mené des jeux de Brunson ou Doncic, qui ont même mis un corps sur Jokic et avec le coup signature de Nowitzki. Pour Luka (9/23) la nuit était passable jusqu’à l’arrivée de la blessure, ce qui laisse un goût amer dans la bouche de la franchise en attendant une nouvelle plus douce.