Porzingis, aux Kings pour Buddy Hield et Marvin Bagley ?

Les francs-tireurs de Dallas Il faut du temps pour essayer de placer Kristaps Porzingis et le dernier Rumeurs NBA pointent vers un possible commerce avec les Sacramento Kings en échange de Copain et Marving bagley.

Greg Swartz de Bleacher Report a rapporté qu’il est possible que les Mavericks fassent un geste impliquant l’intérieur européen qui a été la deuxième épée de Luka doncic.

Sacramento recevrait Porzingis et Dorian Finney-Smith des Mavericks en échange d’un package comprenant Buddy Hield, Marvin Bagley III et un choix de deuxième ronde en 2022. Si l’échange devenait réalité, Swartz pense que cela aiderait les deux équipes à se rencontrer. les besoins d’amélioration de son personnel.

Avec ses problèmes de santé et son contrat lucratif, échanger pour Porzingis serait certainement un gros pari pour les Kings. Cependant, lorsqu’il est à 100% en bonne santé, Porzingis serait un joueur qui peut être le visage de la franchise. C’est quelque chose dont ils ont besoin et Kristaps au sommet de ses performances choisirait de l’être. De la part de Dallas, ils auront des accessoires qui permettront à Doncic d’essayer de disputer les séries éliminatoires la saison prochaine avec lui ayant toutes les lumières.

Les non-conformistes méritent-ils l’échange ?

Au Texas, ils donneraient également deux oiseaux avec une pierre dans l’affaire possible. En plus de retirer le salaire de Porzingis de leurs comptes, ils acquerraient également un spécialiste d’élite du périmètre comme Hield et un grand jeune homme prometteur qu’ils pourraient développer sous le nom de Bagley III.