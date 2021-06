Porzingis et Doncic, guerre froide

La révolution arrive chez les non-conformistes. Eh bien, c’est déjà en cours. Jason gamin est le nouvel entraîneur après l’arrêt de Donnie Nelson en tant que chef des opérations de basket-ball et le début, en voyant la situation dans son ensemble, de Rick Carlisle pour revenir aux Pacers. Bientôt annoncé à Nico Harrison comme un nouvel homme fort dans la gestion du sport. Deux nouveaux joueurs sur un plateau où Marc Cubain il veut rester le premier et le dernier à déplacer des tuiles. Luka doncic, le joueur-franchise, a perdu deux supports, il n’aura pas la main Jamahl Mosley, dont il avait choisi d’être le nouvel entraîneur, et a dû faire face à un tremblement de terre au nom de Haralabos Voulgaris. Au milieu de son nouveau défi, celui de qualifier la Slovénie pour les JO, plus d’informations nous parviennent de Dallas sur sa position dans la franchise, quelque peu inconfortable.

Tim MacMahon, l’homme fort d’ESPN pour les équipes du Texas, a assuré sur le podcast de son partenaire Zach Lowe que “Porzingis et Doncic ne s’aiment pas”.

Ils vont devoir endurer à moins qu’un accord ne soit trouvé par les Lettons. Luka Doncic signera cet été sa prolongation au maximum, avec laquelle il ira à un contrat de 201,5 millions, mais Kristaps Porzingis a encore trois ans au rythme de 101,4 millions. L’échange semble compliqué pour les Mavs. Kidd vient d’une école similaire à celle de Carlisle en ce sens qu’il s’agissait de son extension sur le terrain dans le Ring 2011, le seul pour la franchise bleutée, mais il va en falloir plus que ça pour combler l’écart entre ses deux principaux acteurs.

Après avoir perdu la série NBA Playoffs 2021, plusieurs phrases des deux protagonistes ont résonné. Avec un style tranquille, réfléchissant à deux fois à la réponse comme il l’a fait à d’autres occasions sur ce sujet, Porzingis a parlé de ce qu’il pense de sa position dans l’équipe. “Bonne question. Je vais bien. J’ai essayé de travailler dur et de le traduire, de faire ma part, d’écouter les techniciens et de savoir ce qu’ils me demandent de faire, et c’est tout”, a-t-il déclaré, ajoutant que ” J’essaie de ne pas trop réfléchir et de me concentrer sur ce que je peux contrôler “et que” je veux être mieux physiquement et sur le court, le reste se réglera tout seul. ” Quelques instants après la défaite, il a assuré qu'”il y a une bataille mentale” en référence à son rôle dans le jeu de l’équipe : “Ce n’est pas ce à quoi je suis habitué et ce avec quoi je me sens plus à l’aise, alors j’essaie d’être aussi professionnel que possible. que je peux”. Doncic a été interrogé en conférence de presse à la fin de la campagne sur son union avec son coéquipier, qui était très fort au moment du transfert avec les Knicks mais a décliné au fil des mois, et sa phrase suggère une partie des problèmes avec lui : “C’est un grand joueur et je pense que nous devrions l’utiliser davantage. C’est tout.” Rick Carlisle, l’entraîneur responsable de la façon dont ils doivent jouer tous les deux, s’est montré conciliant avant d’annoncer qu’il quittait l’équipe : “Quand ils ont joué ensemble et ont eu la possibilité de reprendre un rythme pendant une longue période de temps , le cycle a été positif.”

Cubain, friand de donner son avis sur tout ce qu’on lui demande, a soutenu l’union des deux en glissant que Dirk Nowitzki et Jason Terry n’étaient pas de tels amis lorsqu’ils se sont réunis à Dallas. Quelques jours plus tard, une fois la saison terminée et la période de réflexion terminée, admet que les Mavs ont besoin de manger un deuxième buteur, qui n’est pas censé être Porzingis.

Le malaise du centre letton était palpable. Carlisle a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas le voir à l’intérieur de la zone malgré le fait que là, sur les poteaux et négligés, il a été décisif chez les Knicks avant sa grave blessure au genou. Il a été relégué dans les coins et tirs rapides de trois et Doncic ne lui a pas donné tout le ballon dont il avait besoin se sentir à l’aise dans une saison qui a commencé tardivement et s’est terminée au même moment que la précédente : le premier tour et contre les Clippers.

