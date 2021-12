Porzingis retrouve son rôle de star et fait rêver les Dallas Mavericks

Ce n’est pas une saison facile pour Les francs-tireurs de DallasMais les Texans survivent malgré les pertes et restent bien ancrés dans les places éliminatoires. Cela est dû en grande partie au bon travail de Kristaps Porzingis, qui sous Jason Kidd semble avoir trouvé le moyen de revenir à son meilleur niveau. Une preuve de plus de cela était sa démonstration de pouvoir avant Portland Trail Blazers et sa capacité à grandir lorsque Doncic n’est pas là, une situation dans laquelle il affiche en moyenne 23 points et 9 rebonds.

