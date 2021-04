FX sert une dernière pose alors que le drame de Ryan Murphy, Brad Fulchuk et Steven Canals fait ses adieux aux téléspectateurs lors de sa troisième et dernière série à venir.

Le dimanche 2 mai, la troisième saison de Pose débutera avec deux épisodes consécutifs et conclura la série de sept épisodes le dimanche 6 juin et FX donne aux fans un premier aperçu avec une bande-annonce nouvellement sortie. Comme indiqué dans la promo ci-dessous, l’action reprend en 1994, la salle de bal ressemblant plus à un souvenir lointain qu’à une réalité récente.

La série, qui a fait la lumière sur les icônes légendaires et les mères de maison de la culture du bal underground de New York, se prépare pour une lutte acharnée contre le sida à la hausse. Le diagnostic devient beaucoup trop courant car c’est la principale cause de décès chez les Américains âgés de 25 à 44 ans.

Alors que Blanca (Mj Rodriguez) a du mal à équilibrer le fait d’être une mère et une amante actuelle, elle travaille également comme aide-infirmière. «Ce travail n’est pas pour les âmes sensibles», déclare une collègue hors écran de Blanca, ajoutant que c’est particulièrement difficile parce qu’elle est une «femme trans de couleur travaillant dans un hôpital».

«J’essaie juste de rester à flot», admet Blanca dans la bande-annonce ci-dessous. Pendant ce temps, Pray Tell (Billy Porter) mène également une bataille invisible alors qu’il fait face à des problèmes de santé inattendus. «Il y avait autrefois ce sentiment d’urgence et de communauté», dit-il à propos de la culture de la salle de bal dans le teaser, «puis les gens ont commencé à mourir.»

Voyez la famille choisie au centre de ce drame s’unir pour se soutenir dans les moments difficiles à venir, et ne manquez pas la dernière saison de Pose lorsqu’elle arrivera le mois prochain.

Pose, Première saison 3, dimanche 2 mai, 10 / 9c, FX