Poshmark bat les estimations avec un chiffre d’affaires de 81 millions de dollars – WWD

Malgré une croissance, Poshmark a fait trembler quelques nerfs lors de son dernier appel de résultats, car ses prévisions de revenus pour le premier trimestre 2021 ne correspondaient pas à ce que les analystes voulaient voir. Les choses se sont en grande partie stabilisées, mais maintenant, l’histoire semble se répéter: malgré un premier trimestre qui a battu les estimations, les investisseurs nerveux semblent à nouveau douter de la plate-forme.

Mercredi, le marché de la vente sociale a déclaré un chiffre d’affaires net de 81 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2021, une hausse de 42% par rapport aux 57,1 millions de dollars du même trimestre en 2020. Les chiffres ont également dépassé l’estimation consensuelle de 77,2 millions de dollars. comme les propres prévisions précédentes de la société pour le trimestre de 75,5 millions de dollars à 77,5 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, à 4,2 millions de dollars, a brisé les attentes de 1,6 million de dollars et a anéanti le premier trimestre de 2020, avec une perte de 8,7 millions de dollars sur le BAIIA.

Pourtant, au cours d’une journée de baisse globale à Wall Street, le marché a jugé bon de faire baisser fortement les actions de Poshmark, jusqu’à 11% après les heures d’ouverture.

La raison, une fois de plus, revient à la société qui émet des prévisions stables ou même plus faibles pour les performances du deuxième trimestre que ce qu’elle vient de rapporter, avec un chiffre d’affaires compris entre 79 millions de dollars et 81 millions de dollars.

La perte nette de la société s’est également élargie au premier trimestre, s’établissant à 74,5 millions de dollars, ou 1,19 $ par action, comparativement à 11 millions de dollars, ou 89 cents par action, d’une année sur l’autre. La perte ajustée par action était de 33 cents, contre 42 cents anticipés par les analystes.

Cue s’inquiète du ralentissement de la croissance de Poshmark. Mais le fondateur et PDG Manish Chandra ne semble pas déconcerté. Jamais le dirigeant cool et d’humeur égale, il a expliqué à WWD qu’il envisageait une croissance à long terme, pas la nervosité qui surgit à Wall Street.

Par exemple, Chandra a expliqué à WWD que la façon dont l’entreprise a été construite l’a aidée à éviter une série de problèmes, y compris les retards de livraison et les conditions météorologiques extrêmes. «Notre entreprise repose en quelque sorte sur la croissance à long terme de nos cohortes et cela a continué à être très robuste», a-t-il déclaré. Et bien qu’elle dépende des vendeurs qui expédient les articles directement aux clients, la société n’a pas non plus constaté de complications de livraison liées aux dernières flambées des prix de l’essence.

En tant que marché social qui relie les acheteurs et les vendeurs pour des produits d’occasion et, de plus en plus, de nouveaux produits, Poshmark lui-même ne détient aucun inventaire et n’expédie pas de marchandises.

C’est un modèle allégé, étoffé principalement par la plate-forme basée sur les données de Poshmark. L’orientation technologique de l’entreprise donne la priorité aux moyens de stimuler la découverte de produits et d’identifier les tendances, parfois avant que le reste du secteur de la vente au détail de mode ne les remarque. Ce scénario «asset light», combiné à sa vision de première ligne du comportement d’achat, le rend agile et lui permet de réagir rapidement lorsque les choses changent.

Et les choses sont sur le point de changer beaucoup, selon les données de Poshmark.

La société a suivi les recherches qui, en mars, ont montré un appétit massif pour certaines catégories de produits clés. Les «hauts courts», par exemple, ont bondi de 101% et les «shorts en jean» de 85%.

«Nous avons également vu les premiers avantages que le marché va avoir à mesure que le monde s’ouvre, ce qui, je pense, va profiter à l’ensemble du secteur de l’habillement, alors que les gens sortent et découvrent le monde réel», a poursuivi Chandra. «Ils vont acheter plus de vêtements et de mode car ils ont besoin de porter de nouvelles tenues, qu’il s’agisse de mariages, de vacances ou de rendez-vous.»

En effet, ce mois-ci, l’administration Biden s’est fixé comme objectif de vacciner 70% des adultes avec au moins une dose d’ici les vacances du 4 juillet. À ce niveau, il serait presque certain que bon nombre des restrictions sanitaires actuellement en vigueur seront levées. Dans de nombreux endroits, cela se produit déjà – et cela augure bien pour les entreprises de mode comme Poshmark.

Les consommateurs semblent déjà s’y préparer. «Nous avons vu cette tendance se produire sur Poshmark, en particulier en honorant le nouveau type de direction qui se passe avec la nouvelle silhouette de jeans à taille haute et à jambes larges et aussi de hauts courts», a ajouté Chandra. «Tout cela montre que les gens sont optimistes quant à l’avenir et optimistes quant à la réouverture.»

La conversation pointe vers un aspect fondamental de l’entreprise elle-même: Poshmark est autant une entreprise de données et de technologie qu’une plateforme de vente au détail de mode ou de revente. L’expérience de Chandra comprend des noms familiers, de Hearst Interactive Media et Kaboodle à Sybase et Intel, mettant la technologie dans l’ADN de l’entreprise.

Sur le plan technologique, la société a été plutôt occupée, avec un déploiement complet de ses vidéos de référencement, qui s’intègrent à ses populaires Posh Stories, et a développé des outils pour aider les vendeurs à développer leur activité. Une nouvelle fonctionnalité, appelée Balises de style, permet aux vendeurs de balises pour augmenter leur visibilité.

Le principal avantage des balises de style est qu’il aide également Poshmark à étoffer sa taxonomie de la mode – un système de conventions d’étiquetage de données de plus en plus robustes qui permettent aux algorithmes de plonger plus profondément dans les préférences, les prédictions et d’autres informations plus nuancées, telles que le goût ou l’esthétique.

«Les balises de style peuvent couvrir des choses comme le boho ou le streetwear, mais elles peuvent aussi avoir différents matériaux ou des perspectives différentes», a ajouté Chandra. Les vendeurs peuvent choisir parmi un ensemble de balises préremplies ou créer les leurs. «Nous voyons cela comme un domaine qui, combiné à l’apprentissage automatique, peut constituer une énorme vague d’innovation au cours des deux prochaines années», a-t-il déclaré. Poshmark utilise également des données en temps réel pour aider les vendeurs à comprendre des choses comme les prix ou comment les ajuster au fil du temps.

L’entreprise continue de se développer, a souligné le PDG, avec une croissance dans des pays comme l’Australie et le Canada, ainsi que de nouvelles catégories comme les animaux de compagnie.

Il ne repose pas non plus sur ses lauriers. Chandra envisage les technologies émergentes comme des moyens d’élargir ce qu’il a déjà construit.

«Quand on pense NFT, on pense crypto, on pense à réalité augmentée, j’ai l’impression que chacun d’entre eux commence à jouer un rôle significatif. Je suis super enthousiasmé par tout ce qui se passe là-bas. Et nous sentons que nous aurons un rôle à jouer », a-t-il déclaré, avant d’ajouter rapidement:« Rien à annoncer pour le moment, rien à dire pour le moment. Mais étant donné que nous sommes un marché social et un marché axé sur la technologie, nous sommes très enthousiastes. »

Seul le temps peut dire si les investisseurs le seront aussi.