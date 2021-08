Poshmark va lancer en Inde – WWD

Les consommateurs indiens pourront bientôt vendre leurs placards sur l’application Poshmark, alors que le marché social prépare sa deuxième expansion mondiale cette année et sa troisième au total.

Pour la société basée à Redwood City, en Californie, qui a ouvert ses portes au Canada en 2019 et en Australie en février dernier, l’ajout représente plus qu’un simple mouvement commercial. Lorsque Poshmark sera lancé en Inde d’ici la fin de ce trimestre, ce sera également une sorte de retour aux sources pour le PDG et fondateur Manish Chandra, originaire de la région de Delhi.

“J’ai grandi en Inde, et certaines des idées et inspirations et la façon dont nous avons conçu Poshmark sont venues de mon enfance et de mon temps passé avec mon grand-père dans les bazars de Delhi appelés Chandni Chowk”, a-t-il expliqué. « Les gens marchandaient, se parlaient et [I was] voir les gens interagir les uns avec les autres.

La plate-forme encourage les vendeurs et les acheteurs à se connecter, offrant des mécanismes qui permettent aux gens de se suivre, de se tenir au courant des flux et de consulter les soi-disant fêtes chics, de mettre en lumière des événements avec des hôtes qui publient des listes de produits et recommandent d’autres articles. Les fans du goût d’un vendeur particulier peuvent voir d’autres produits triés sur le volet par cette personne.

Parce que c’est une destination pour la mode d’occasion, l’entreprise plaide en faveur du développement durable, un autre thème qui rappelle l’enfance de Chandra.

“En grandissant, une grande partie des vêtements que nous portions ont été remodelés et recyclés à partir de vêtements d’autres cousins ​​ou parents”, a-t-il poursuivi. “Donc, amener toute cette économie circulaire, point final, 50 ans plus tard, c’est vraiment, vraiment amusant et excitant.”

Chandra a noté que la durabilité, un problème important pour les consommateurs de la génération Z aux États-Unis, résonne également en Inde.

« Le jeune consommateur indien est très fortement concentré sur la durabilité. En tant que concept central, il a été présent dans le cadre de l’histoire indienne », a-t-il déclaré. « Comme la modernisation [and] l’urbanisation s’est produite, elle a en quelque sorte perdu son objectif, et maintenant nous sommes de retour là où les gens sont vraiment, vraiment concentrés sur la durabilité. C’est donc une période passionnante, d’une certaine manière, pour revenir aux racines et apporter une mode circulaire en Inde. »

Poshmark s’adapte également à ce marché en prenant en charge nativement les systèmes de paiement et d’expédition locaux, ainsi qu’en ajoutant de nouvelles catégories de vêtements pertinentes. Les utilisateurs pourront trouver des saris, des étoles, des kurtas et plus encore sous « Global & Traditional Wear » ou en les recherchant. Certains de ces articles seront également disponibles pour les consommateurs indiens américains aux États-Unis.

Certains des domaines pour lesquels il semble le plus enthousiaste sont les soirées chics virtuelles et les tendances, qui seront hautement personnalisées pour ce marché. Programmés par des équipes locales, ils répondront spécifiquement aux multiples zones géographiques qui s’étendent à travers le pays via des canaux régionaux – tout comme le marché a un contenu régionalisé aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Une grande partie de ce travail incombera aux employés locaux, qui travaillent depuis huit ans depuis le bureau indien de Poshmark pour soutenir les opérations américaines et mondiales. Ce personnel est sa plus grande population de travailleurs en dehors des États-Unis, et cela pourrait être un avantage clé qui aide l’entreprise à éviter un défi typique : certaines entreprises de mode et de technologie se précipitent sur un nouveau marché, essayant de démystifier rapidement une culture distincte ou un état d’esprit de consommateur , pour se retrouver aux prises avec une courbe d’apprentissage intense.

Chandra ne pense pas que ce sera un problème. “Parce que nous avons commencé à avoir une équipe locale, qui nous aidait aux États-Unis en 2013, l’infrastructure locale de notre équipe commerciale indienne est maintenant assez solide”, a-t-il déclaré.

La semaine prochaine, la société rendra compte de ses performances au deuxième trimestre, et les investisseurs seront impatients de voir si, entre autres, la plate-forme a réussi à augmenter ses acheteurs actifs par rapport aux 6,7 millions signalés au premier trimestre. Ce dernier lancement arrive trop tard pour affecter la prochaine série de chiffres. Mais cela donne à l’entreprise un nouveau récit de croissance et de nouveaux points de discussion.

L’expansion internationale est une priorité majeure chez Poshmark, à tel point qu’elle a embauché deux nouveaux cadres pour montrer la voie. Sylvie De Wever rejoint la société en tant que première vice-présidente et directrice générale internationale, tandis qu’Anuradha Balasubramanian occupe le poste de directrice générale de Poshmark India.

Avant d’occuper le poste de directeur de l’exploitation de l’application d’apprentissage Blinkist basée à Berlin, De Wever était chez eBay, dirigeant son expansion sur les marchés émergents et occupant le poste de directeur général de sa division Amérique latine. Chez Poshmark, elle dirigera la croissance mondiale de l’entreprise, à commencer par l’Inde, où « la population jeune et dynamique… est un choix naturel ».

Balasubramanian est d’accord, faisant écho à l’expérience de Chandra.

“Ayant grandi et construit ma carrière en Inde, j’ai vu de mes propres yeux les parallèles forts entre la culture du shopping social de l’Inde et la communauté Poshmark”, a-t-elle déclaré. « Alors que nous continuons de voir une évolution vers des consommateurs plus soucieux de la valeur, nous pensons que c’est le bon moment pour étendre notre marché et engager une nouvelle communauté. »

L’Inde, avec ses 622 millions d’internautes actifs, a longtemps été considérée comme un marché clé pour les entreprises allant de la technologie grand public à la mode. Pas étonnant pourquoi – son marché du commerce électronique devrait monter en flèche de 84 %, passant d’environ 60 milliards de dollars en 2020 à 111 milliards de dollars d’ici 2024, selon un rapport de mars de la société de technologie financière FIS. Il a attribué une grande partie de cet élan aux achats sur mobile, qui, selon le FIS, augmenteront de 21% par an au cours des quatre prochaines années.

Mais c’était avant que la variante Delta de COVID-19 ne fasse le siège de l’Inde en avril et mai. Les infections ont semblé se stabiliser pendant un certain temps, puis le pays a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas en trois semaines vendredi, à 44 230. Il est difficile de savoir si la dernière escalade de cette pandémie va saper les projections, ou aller dans l’autre sens et les accélérer.

Quoi qu’il en soit, Poshmark va de l’avant. Il travaille sur cette extension depuis un an, et si l’expérience a montré quelque chose, c’est que son modèle « léger d’inventaire » – sans entrepôts ni magasins physiques pour s’inquiéter – a été une bénédiction, comme Chandra l’a déclaré à plusieurs reprises. Et si une troisième vague frappait son pays d’origine bien-aimé, il y aurait peut-être là aussi des raisons d’être optimiste : les experts de la santé pensent que l’Inde sera mieux équipée pour y faire face qu’elle ne l’était lors du pic printanier.

Que les consommateurs indiens finissent par rester à la maison par prudence ou à célébrer après avoir traversé ces temps difficiles, une chose est sûre : Poshmark veut être là avec eux, de toute façon.