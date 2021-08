Positif et négatif : ce qui attend Garuba aux Rockets

L’atterrissage de la fusée d’Usman Garuba dans les Rockets ne peut être un fait que si le joueur donne son accord, ce qui s’est déjà produit au Real Madrid et avec le résultat inverse. Le natif de Madrid devrait prendre, à 19 ans, la décision inverse de celle prise par son coéquipier Sergio Llull, qui a refusé de jouer en NBA en échange de rester en Europe avec l’un des meilleurs contrats possibles. Pour Usman, ce serait réaliser un rêve qui le hante depuis qu’il est petit.

Garuba arrive avec beaucoup plus d’équilibre international que certains de ses éventuels nouveaux coéquipiers, encore plus âgés. Son travail en Euroligue, surtout cette dernière saison avec des performances historiques contre l’Efes, et le bagage accumulé en Ligue, avec de plus en plus de présence depuis son arrivée en équipe première, font de lui une valeur pour laquelle parier sur le bon côté. malgré sa jeunesse. Dans la franchise leur défense se démarque, c’est logique. Vous devrez améliorer votre tir si vous voulez être un « 4 » de garanties à moyen terme, quelque chose qui se peaufine depuis un an et demi.

Les Rockets, depuis le transfert de Russell Westbrook et l’accord qui a suivi pour James Harden, la star de la franchise pendant huit ans et celui qui les a hissés aux premières loges de l’Ouest, cherchent une autre destination, accompagnés d’autres mouvements comme le nouveau Champion PJ Tucker, ils sont dans le grand bain. Ils ont remporté l’une des trois places pour jouer la première place du repêchage de la NBA, obtenant la deuxième et Jalen Green.

Garuba aura Wood comme principal concurrent. Ils ont parié sur lui en tant que grand homme l’été dernier, facturant 13,6 millions l’année prochaine en gage de cela. C’est lui qui est destiné à être titulaire à moins qu’il ne joue avec des enfants et sa performance a déjà été positive, proche du All-Star malgré les défaites. Maintenant rejoint un Sengun qui, parmi ce qui est acclimaté, semble bon comme son remplaçant. Olynyk, qui a très bien terminé la saison, est un joueur autonome. Seuls deux agents libres restreints restent à l’intérieur, les peut-être rentables Wilson et Oliver. Pour l’attaquant, seul Garuba est visible, ce qui est la vraie bonne nouvelle. Il devrait avoir des minutes à perdre pour devenir l’axe pivot de la nouvelle culture que Rafael Stone, le manager qui a opté pour lui, veut imposer.

Le rôle du Fusées dans le bus, oui. 17-55 était leur record la saison dernière, sombré dans la misère depuis janvier avec des joueurs qui pensaient déjà à autre chose. Ceux qui sont restés oui ou oui, dans cette saison qui s’annonce maintenant et dans laquelle ils ont beaucoup d’élan de jeunesse. Ce qu’ils voulaient. John Wall, Avery Bradley ou DJ Augustin sont des vétérans avec un niveau pour les positions extérieures, Eric Gordon est une superclasse, Kevin Porter a déjà eu un match de cinquante points, Danuel House contribue de haut en bas et Jae’Sean Tate a montré dans sa saison recrue comme un avocat avec lequel il faut compter. Cela dépendra de leur physique et de leur capacité à s’entendre avec les nouveaux qui ont frappé une ascension, qu’elle soit plus ou moins forte, dans la conférence la plus compliquée des deux, en comptant sur le fait que la blessure de Christian Wood est déjà passée.

Le responsable du banc est Stéphane Silas, ignoré lors de sa première année en tant qu’entraîneur-chef. Il attrapera les nouveaux avec une folle envie. Il est mesuré, a de l’expérience et veut changer le style très marqué qu’a eu Houston ces dernières années, dans lequel ils étaient à deux doigts de battre les meilleurs Warriors de l’ère Kerr. Plus d’abus du triple, quelque chose qui aidera également à s’adapter à un Garuba qui en 2020/21 a atteint en moyenne une précision de 31,5% dans les tirs à longue distance entre l’Espagne et l’Europe. Cela conviendra.