Positif hebdomadaire des cas dans 300 districts à plus de 5 %, 19 États ont plus de 10 000 cas actifs : gouvernement

Parallèlement, les cas de Covid ont augmenté dans le monde, le 10 janvier enregistrant la plus forte augmentation sur une seule journée de 31,59 cas lakh dans le monde, a-t-il déclaré.



Pas moins de 300 districts en Inde signalent une positivité hebdomadaire des cas de plus de 5%, le Maharashtra, le Bengale occidental, Delhi, le Tamil Nadu, le Karnataka, l’Uttar Pradesh, le Kerala et le Gujarat devenant des états préoccupants, a déclaré mercredi le gouvernement de l’Union.

S’adressant à une conférence de presse, le co-secrétaire du ministère de la Santé, Lav Agarwal, a déclaré qu’une forte augmentation des infections au COVID-19 avait été observée en Inde, le taux de positivité des cas grimpant à 11,05% mercredi contre 1,1% le 30 décembre.

Parallèlement, les cas de Covid ont augmenté dans le monde, le 10 janvier enregistrant la plus forte augmentation sur une seule journée de 31,59 cas lakh dans le monde, a-t-il déclaré.

Le responsable a déclaré qu’actuellement, 300 districts en Inde signalent une positivité hebdomadaire des cas de plus de 5%.

Informant la conférence de presse que 19 États ont plus de 10 000 cas de Covid actifs, Agarwal a déclaré que le Maharashtra, le Bengale occidental, Delhi, le Tamil Nadu, le Karnataka, l’Uttar Pradesh, le Kerala et le Gujarat sont en train de devenir des États préoccupants en raison de l’augmentation des cas de Covid là-bas.

Soulignant l’importance de se faire vacciner, il a cité l’Organisation mondiale de la santé pour dire que l’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation semble être nettement plus élevée que contre la maladie COVID-19 symptomatique.

L’Inde a ajouté 1 94 720 nouvelles infections à son nombre de cas de COVID-19, le portant à 3 60 70 510, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mercredi.

Les cas actifs sont passés à 9 55 319, le plus élevé en 211 jours, tandis que le nombre de morts est passé à 4 84655 avec 442 nouveaux décès. Sur le total de 4 868 cas de variante Omicron, 1 805 personnes se sont rétablies ou ont migré jusqu’à présent.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.