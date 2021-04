Position accommodante, méga plan infra américain pour renforcer la roupie

En conséquence, le président américain Joe Biden a récemment annoncé un «plan d’emploi de plus de 2 billions de dollars», comprenant 621 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures.

S’il est adopté par le Congrès américain, le plan augmentera la pression sur le dollar contre toutes les devises des pays émergents, y compris la roupie.

« Un autre stimulus américain pourrait maintenir les actions à la bonne humeur et la roupie forte », a déclaré Sajal Gupta, responsable du Forex et des taux chez Edelweiss Securities.

«Attendez-vous à ce que la roupie s’échange entre 72,90 et 73,60 la semaine prochaine.»

La semaine dernière, la roupie a clôturé à 73,11 pour un dollar américain.

«La dernière semaine commerciale a été très volatile pour le marché des changes, en particulier sur la spéculation des transactions avant la relance supplémentaire de Biden», a déclaré Rahul Gupta, responsable de la recherche sur les devises chez Emkay Global Financial Services.

«Biden a annoncé son plan d’emploi tant attendu de plus de 2 billions de dollars, dont 621 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures. Ce nouveau paquet serait certainement un grand avantage pour l’économie américaine s’il était adopté par le Congrès. »

En outre, Gupta a indiqué que certaines réservations de bénéfices avaient conduit à une baisse des gains en dollars.

«Pour la semaine prochaine, nous prévoyons que le spot USDINR se négociera entre 72,50 et 73,50.»

En outre, le MPC de la Banque de réserve devrait conserver ses taux directeurs et une position accommodante lors du premier examen de la politique monétaire de 2021-2022.

«La semaine prochaine, les acteurs du marché garderont un œil sur l’énoncé de politique de RBI; on s’attend à ce que la banque centrale puisse maintenir les taux inchangés et attendre encore un peu avant de prendre des mesures pour stimuler la croissance », a déclaré Gaurang Somaiya, analyste Forex & Bullion chez Motilal Oswal Financial Services.

«La RBI est susceptible de maintenir l’orientation accommodante de la politique monétaire et d’attendre le moment opportun pour annoncer une action monétaire en vue d’assurer le meilleur résultat possible en termes de stimulation de la croissance sans sacrifier l’objectif principal de contenir l’inflation.»

D’autre part, l’augmentation des cas de Covid ajoutera une pression sur la roupie.

Dernièrement, une nouvelle vague d’infections à Covid-19 a frappé plusieurs États. Cela survient à un moment où l’Inde tente d’accélérer la campagne de vaccination.

«Les interventions de RBI sur les marchés des devises et la propagation du virus, le rythme des inoculations et l’appétit mondial pour le risque détermineront le sort de la monnaie cette semaine», a déclaré Devarsh Vakil, directeur adjoint de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities.

«Nous nous attendons à ce qu’il se déprécie progressivement par rapport au billet vert au cours des prochaines semaines.»

La RBI est connue pour pénétrer les marchés par l’intermédiaire d’intermédiaires pour vendre ou acheter des dollars américains afin de maintenir la roupie sur une orbite stable.