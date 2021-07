Position ferme: Delhi HC dit que le gouvernement est libre d’agir contre Twitter

in

L’adresse physique qui s’est avérée être là le 29 mai 2021 n’est de nouveau pas disponible sur le site de Twitter.

La Haute Cour de Delhi a déclaré mardi que le gouvernement était libre de prendre des mesures contre le site de microblogging Twitter, car en défiant les lois indiennes, il a perdu son statut d’intermédiaire.

« Nous ne vous empêchons pas d’agir. Le tribunal n’a accordé aucune protection à Twitter. S’ils sont en infraction, vous savez quoi faire… Je ne leur accorde aucune protection. J’ai déjà clairement indiqué qu’ils devaient s’y conformer », a déclaré la juge Rekha Palli au procureur général Chetan Sharma.

L’observation de la cour est venue en réponse à la soumission d’ASG selon laquelle après avoir notifié les règles informatiques en février, le gouvernement avait donné une fenêtre de trois mois aux entreprises de médias sociaux pour se conformer, mais Twitter ne l’a pas fait même si plus de 40 jours se sont écoulés depuis la date limite.

Cependant, le tribunal a donné à Twitter le temps jusqu’à jeudi pour clarifier sa position en ce qui concerne le respect des nouvelles règles informatiques, y compris la nomination d’un responsable des griefs résident.

Notant que Twitter n’avait pas encore nommé d’agent des griefs résident, comme le prévoient les nouvelles règles informatiques, le juge Palli a fait remarquer que la non-nomination de l’agent implique que Twitter méprise la loi indienne, et cela ne peut pas prendre autant de temps que il veut se conformer.

“Si Twitter pense que cela peut prendre autant de temps qu’il le souhaite dans notre pays, je ne le permettrai pas… Proposez une réponse claire, sinon vous (Twitter) aurez des ennuis”, a averti l’avocat principal Sajan Poovayya, apparaissant pour Twitter. .

Le CH s’est également opposé à la différence entre les observations orales de Twitter lors de l’audience précédente et son affidavit. Le juge a souligné que l’avocat de Twitter n’avait jamais dit au HC que l’entreprise allait nommer un agent des griefs par intérim, c’était plutôt l’affidavit qui révélait le poste. « Vous avez induit le tribunal en erreur et donné une mauvaise impression. Quoi qu’il en soit, le moins que Twitter puisse faire était de nommer un autre officier après le 21 juin. Nous sommes préoccupés par la conformité », a-t-il déclaré.

Poovayya a informé la magistrature qu’il ne pouvait pas contacter les responsables de l’entreprise à San Francisco en raison du décalage horaire après que le juge Palli a demandé combien de temps faut-il pour nommer un agent des griefs, car plus de 15 jours se sont écoulés depuis l’agent des griefs par intérim. Dharmendra Chatur a démissionné le 21 juin.

Le HC a déclaré qu’il s’attend à ce que l’avocat de Twitter soit prêt avec la position de l’entreprise sur la conformité et la situation actuelle d’ici jeudi, et entendra tous les autres arguments par la suite.

Poovayya a également indiqué que Twitter était en train de nommer un responsable des griefs et a maintenu que le grief soulevé par le requérant concernant le contenu téléchargé avait été traité à temps.

Comme indiqué précédemment, le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) avait informé lundi le HC de Delhi que Twitter ne s’était pas conformé aux règles informatiques et avait donc perdu l’immunité accordée à un intermédiaire en vertu de l’article 79 de la loi informatique.

Dans son affidavit, MeitY a déclaré qu’en dépit des trois mois accordés à tous les principaux intermédiaires des médias sociaux pour se conformer aux règles informatiques 2021 ayant expiré le 26 mai, Twitter ne s’y est pas pleinement conformé.

Le non-respect par Twitter des nouvelles règles a été attribué aux raisons suivantes. La plateforme n’a pas encore nommé de responsable de la conformité. Le poste d’agent de griefs résident est également vacant, et le poste de personne-ressource nodale, même à titre intérimaire, est vacant. L’adresse physique qui s’est avérée être là le 29 mai 2021 n’est de nouveau pas disponible sur le site de Twitter.

