Posséder des actions de l’entreprise peut fidéliser les clients et les amener à dépenser plus

2021 a été une grande année pour les stonks. Le day trading a considérablement augmenté tout au long de la pandémie, car de plus en plus de personnes sont à la maison et sans travail, et la courte pression de GameStop en janvier a brièvement dirigé l’intrigue nationale vers le monde de l’investissement amateur, un phénomène alimenté par des applications de trading sans frais comme Robinhood.

Et si certains, comme Vlad Tenev, PDG de Robinhood, pensent qu’investir est le nouveau rêve américain, un peu plus de la moitié des Américains (55%) possèdent une forme ou une autre d’actions, selon un sondage Gallup 2020. La propriété était plus courante (62%) avant la Grande Récession et est encore largement liée à des facteurs comme l’éducation, le revenu du ménage, l’âge et la race.

Pourtant, les actions sont plus accessibles que jamais: les frais de négociation sont extrêmement bas et les plans d’actionnariat salarié (ESOP) sont en hausse. Le concept de «l’économie de la propriété» prend de l’ampleur, même parmi les Américains ordinaires qui ne sont pas à l’écoute des derniers développements technologiques, comme en témoigne l’engouement pour la NFT. La prémisse de base de l’économie de la propriété est que l’équité – permettant aux gens d’avoir une participation dans une marque, une entreprise, un artiste ou même un influenceur – génère de la fidélité et établit une relation entre la partie prenante et tout ce dans quoi elle a investi.

Selon une étude publiée par la Columbia Business School en février, la propriété d’actions fidélise les consommateurs et les investisseurs particuliers augmentent leurs dépenses dans les entreprises dans lesquelles ils détiennent des actions. C’est, bien sûr, une bonne nouvelle pour les marques reconnaissables avec des adeptes dévoués. La montée du consumérisme conscient pendant la présidence Trump a poussé les consommateurs à réfléchir de manière critique aux marques auprès desquelles ils achètent. Pour le meilleur ou pour le pire, les gens exigent plus des entreprises et sont prêts à boycotter ou à mener des campagnes sur les réseaux sociaux pour manifester leur mécontentement.

D’un autre côté, l’étude de Columbia montre comment les consommateurs sont amenés à soutenir financièrement les marques dans lesquelles ils ont une participation – même s’il ne s’agit que de quelques actions. L’étude, intitulée «Bumped: The Effects of Stock Ownership on Individual Spending», a analysé les données de transaction de plus de 9000 utilisateurs américains de Bumped, une application fintech qui ouvre un compte de courtage pour les utilisateurs et les récompense avec des actions via des achats auprès de certains détaillants. Les utilisateurs peuvent présélectionner leurs marques préférées dans 16 groupes différents, comme les voyages et la mode (l’étude n’a observé que les six catégories les plus populaires), et se voient automatiquement attribuer un stock lorsqu’ils dépensent dans ces magasins.

Les chercheurs ont accédé aux données sur les transactions de dépenses des utilisateurs avant et après l’ouverture de comptes de courtage Bumped. Ils ont constaté qu’une fois que les utilisateurs ont obtenu des actions d’entreprises sélectionnées, leurs dépenses hebdomadaires ont augmenté de 30 à 40% (une moyenne de 23 $) pour ces entreprises, et sont restées autour de ce taux pendant trois à six mois. La loyauté, ont conclu les chercheurs, était un facteur déterminant dans le maintien de la relation d’un consommateur à une marque, et cette relation incitative «ressemble étroitement aux programmes de rémunération qui s’adressent aux dirigeants par le biais d’actions».

Le PDG de Bumped, David Nelsen, a déclaré à Vox que l’application permettait aux consommateurs de participer à un «mécanisme de récompense entièrement nouveau», similaire à des points ou à des remises en argent. Ce n’est pas exactement une idée nouvelle; les gens ont naturellement une plus grande affinité pour les choses dans lesquelles ils ont investi, mais les développements de la fintech qui suivent et catégorisent les dépenses par carte de crédit n’ont rendu possible ce processus de récompenses que récemment, a-t-il ajouté.

«Le concept d’avoir des millions de personnes investissant de petites sommes est devenu beaucoup plus répandu avec Robinhood», a déclaré Nelsen. «Nous n’avions pas de fractions d’actions lorsque j’étais investisseur, et il était plus difficile de posséder des choses. Maintenant, cette technologie est plus répandue et les entreprises créent des outils qui décomposent les choses en unités plus petites pour permettre à plus de gens de participer. »

Cette idée de copropriété et d’équité n’est pas exclusive aux sociétés cotées en bourse. Les passionnés de technologie peuvent devenir des investisseurs «providentiels» accrédités pour les startups ayant besoin de financement, maintenant que la Securities and Exchange Commission a élargi ses conditions d’éligibilité pour les investisseurs privés. Semblable aux NFT, les fans peuvent utiliser Bitcoin pour «investir» dans des influenceurs via BitClout, une startup qui prétend vendre des «actions» du poids d’une célébrité sur la blockchain.

La plupart des recherches sur les comportements des consommateurs et des investisseurs ont généralement classé les gens en tant que consommateurs ou investisseurs. Une étude de 2009 publiée dans le Journal of Consumer Marketing a été l’une des premières à tenter de combiner ces deux catégories, bien qu’elle se fonde sur des données autodéclarées pour analyser les motivations des participants. Néanmoins, il a révélé que les investisseurs sont motivés à adopter des comportements de soutien de la marque en plus d’acheter davantage auprès de l’entreprise, comme servir d’ambassadeurs informels de la marque.

Ces comportements renforcent un engagement à plus long terme envers le succès d’une entreprise, par rapport aux récompenses en espèces ou aux points qui peuvent être échangés sur une période plus courte. Certains témoignages d’utilisateurs partagés par Bumped avec Vox ont souligné la valeur d’une participation, mais comme pour les ESOP, il est peu probable que les actions fractionnées proposées représentent un pourcentage significatif du total des actions de la société.

Cependant, cela pourrait encore avoir un impact plus important sur le côté de l’entreprise, car Bumped cherche à étendre ses offres grâce à des partenariats avec différentes entreprises et banques. «Vous permettez à des millions de personnes de devenir de petits actionnaires», a déclaré Nelsen. «Cela peut avoir un impact extrêmement important sur n’importe quelle marque.»