Posséder du Bitcoin en Inde pourrait bientôt être illégal – BGR

Le Bitcoin a dépassé 61700 $ samedi, ce qui allait devenir le nouveau record absolu de la crypto-monnaie la plus populaire au monde. La pièce numérique a explosé jusqu’à présent en 2021, alimentée par un afflux de liquidités provenant d’institutions et d’investisseurs de détail. Tesla fait partie des entreprises qui parient gros sur le bitcoin, annonçant il y a quelques semaines un achat massif de pièces. Mais le bitcoin n’est pas la seule crypto-monnaie qui a connu une tendance à la hausse pendant la majeure partie de la fin de 2020 et de 2021. Il existe de nombreux projets de blockchain avec une utilisation dans le monde réel, et la plupart d’entre eux ont des jetons numériques qui peuvent être frappés et échangés. Tant que le bitcoin augmentera, les altcoins suivront – mais l’inverse est également vrai.

La crypto populaire a chuté en dessous de 55000 $ en début de séance lundi, ce qui semble être une correction du marché similaire à ce qui a été observé lors des cycles précédents. Mais ce qui est différent des autres corrections récentes, c’est le cycle des nouvelles qui pourrait créer des problèmes pour les traders. L’Inde, un pays qui a joué avec la réglementation du marché de la crypto-monnaie, envisage des lois plus strictes qui rendraient illégal pour une personne la possession de pièces numériques, que ce soit des bitcoins ou autre.

Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission

Des sources dites être familières avec le plan du gouvernement indien de réglementer la cryptographie informée Reuters du projet de loi proposé. Selon un haut responsable gouvernemental anonyme, le gouvernement indien envisage de criminaliser presque tout ce qui concerne les crypto-monnaies et les blockchains privées. Le projet de loi deviendrait l’une des politiques les plus strictes au monde contre la crypto-monnaie. Cela criminaliserait «la possession, l’émission, l’extraction, le commerce et le transfert de crypto-actifs», par Reuters.

Le gouvernement indien voudrait introduire sa propre monnaie numérique tout en interdisant tout le reste. Le rapport note que les récents commentaires du gouvernement avaient fait naître l’espoir que les autorités pourraient aller plus facilement sur le marché en plein essor. Le projet de loi donnerait aux détenteurs de crypto-monnaies jusqu’à six mois pour liquider leurs avoirs. Après cela, des pénalités seraient appliquées. Si le projet de loi est adopté, la réglementation indienne serait encore plus stricte que celle de la Chine, qui interdit uniquement l’exploitation minière et le commerce, pas la possession.

Le projet de loi pourrait avoir un impact sur les prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies à l’avenir. Environ 8 millions d’investisseurs indiens détiennent actuellement environ 1,4 milliard de dollars en investissements cryptographiques, selon les estimations du secteur.

Le gouvernement indien apprécie la technologie blockchain qui alimente toutes ces crypto-monnaies et projets de cryptographie, selon des rapports récents. « Je ne peux que vous donner cet indice que nous ne fermons pas nos esprits, nous cherchons des moyens par lesquels des expériences peuvent avoir lieu dans le monde numérique et la crypto-monnaie », a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. CNBC-TV18. «Une position très calibrée sera prise.»

À première vue, le gouvernement indien ne regarde que la technologie de la blockchain pour alimenter les transactions monétaires, mais toutes les blockchains ne concernent pas la finance. En plus d’avoir un impact potentiel – et bref – sur la valorisation du bitcoin, ces réglementations pourraient avoir un impact sur la capacité de l’Inde à être compétitive dans le secteur de la blockchain. La détention de quantités spécifiques de jetons numériques pourrait être nécessaire pour développer des applications de blockchain spécifiques, mais le projet de loi indien pourrait entraver cela.

On ne sait pas quand le projet de loi pourrait être mis aux voix, mais quand il le fera, on s’attend à ce qu’il soit adopté avec facilité. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi dispose d’une majorité confortable. On ne sait pas non plus ce qui arrivera aux personnes qui détiennent des bitcoins au-delà de la période de grâce autorisée par le projet de loi. Une chose à propos des crypto-monnaies est qu’elles peuvent offrir aux détenteurs un certain anonymat, afin que les gens puissent trouver des moyens de cacher leurs avoirs numériques.

Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission