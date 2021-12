Posséder tout sauf la technologie des actifs de bulle, crypto: investisseur Rich Bernstein

Le Temple de la renommée des investisseurs institutionnels Rich Bernstein est un haussier du marché dont le livre de jeu exclut certains des groupes les plus populaires de Wall Street.

Il blâme une dynamique en dents de scie risquée qui se déroule sur le marché.

« D’un côté, nous avons tout ce que j’appellerais les actifs de la bulle : la technologie, la perturbation de l’innovation, les crypto-monnaies », a déclaré vendredi le PDG et CIO de Richard Bernstein Advisors à la « Trading Nation » de CNBC. « De l’autre côté de cette balançoire, vous avez littéralement tout le reste du monde. Je pense que si vous regardez de 2022 à 2023, vous voulez être du côté de tout le reste du monde de cette balançoire. «

Bernstein pense qu’une pénurie de capitaux créera des opportunités.

« C’est là que vos rendements sont plus élevés », a-t-il déclaré.

Son choix numéro un est l’énergie, un groupe qu’il a classé parmi les meilleurs joueurs à l’horizon 2021. Plus tôt cette année, Bernstein a qualifié le pétrole de marché haussier le plus ignoré. Et maintenant, il pense que ce pourrait être le groupe de croissance de 2022.

Le fonds Energy Select Sector SPDR, qui suit le groupe, est déjà en hausse de 51% depuis le début de l’année.

Dans une note spéciale à CNBC, Bernstein a écrit « La dernière fois que la FCF [free cash flow] le rendement du secteur de l’énergie était aussi élevé par rapport au marché ou le secteur de la technologie était autour de la bulle technologique, et l’énergie a surperformé pendant une décennie. Le rendement en dividendes du secteur est > 3 fois supérieur au rendement en dividendes du S&P 500. »

Bernstein, qui dirigeait la stratégie chez Merrill Lynch, prévient que les « bulles d’actifs » d’aujourd’hui pourraient considérablement nuire aux investisseurs, tout comme au début des années 2000.

« Les valorisations sont très élevées et ce qu’il faut retenir, c’est que la valorisation est plus importante que l’histoire », a-t-il déclaré.

Il reconnaît que les histoires racontées sur Internet et les communications cellulaires pendant la bulle technologique de 2000 sont devenues une réalité au cours de la prochaine décennie. Mais il a fallu des années pour récolter les bénéfices.

« Si vous investissiez dans le Nasdaq 100, qui étaient les vraies sociétés à l’époque, il vous a fallu 14 ans pour atteindre le seuil de rentabilité », a déclaré Bernstein. « Quelque chose me dit que les gens d’aujourd’hui ne font pas attention aux évaluations, mais ne pensent pas non plus qu’il leur faudra 14 ans pour atteindre le seuil de rentabilité. »

La crypto en tant que bulle « monstre »

Bernstein considère également la crypto-monnaie comme un problème majeur. En juin dernier sur « Trading Nation », il a averti que la ruée vers le bitcoin et d’autres crypto-monnaies devenait dangereusement parabolique.

« Les cryptos sont la plus grosse bulle financière de l’histoire », a déclaré Bernstein. « C’est juste un monstre. »

À la clôture du marché de vendredi, le bitcoin était en baisse d’environ 30% au cours du mois dernier. Il est toujours en hausse de 63% jusqu’à présent cette année.

Bernstein spécule que le bitcoin pourrait chuter jusqu’à 90%, tout comme certaines actions technologiques pendant la bulle de 2000.

« Je pense que l’on veut attendre d’examiner les véritables fondamentaux et les valorisations avant de décider que tout est terminé », a déclaré Bernstein.

Avertissement