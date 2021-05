Posséder un morceau d’une centrale de divertissement avec EDR Stock

Avez-vous déjà regardé les foules en liesse lors d’un événement Ultimate Fighting Championship (UFC) et vous êtes-vous demandé si vous pouviez investir dans l’entreprise? Eh bien, maintenant vous pouvez (au moins indirectement) en tant que société mère de l’UFC Groupe Endeavour (NYSE:EDR) a récemment procédé à son introduction en bourse (IPO) sur les actions EDR.

Comme nous le verrons, les actions ont déjà augmenté depuis les débuts publics de l’action. Néanmoins, il est encore tôt dans le jeu et il y aura peut-être beaucoup plus d’avantages à venir.

De plus, Endeavour Group a une histoire aussi passionnante qu’un tournoi d’arts martiaux mixtes.

Alors restez à l’écoute alors que nous allons aux pieds avec une puissance médiatique que de nombreux commerçants ne connaissent pas encore, mais que les aficionados de l’industrie du divertissement devraient bien connaître.

Un regard plus attentif sur EDR Stock

Revenons un peu en arrière. Le 28 avril 2021, Endeavour Group a évalué son offre d’actions de catégorie A à 24 $ chacune. C’est à l’extrémité supérieure de la fourchette de 23 $ à 24 $ établie précédemment.

Les actions ont commencé à se négocier le New York Stock Exchange le 29 avril.

Vous pouvez probablement deviner ce qui s’est passé ensuite. Le cours de l’action EDR a bien sûr augmenté, affichant un gain de 5% à ses débuts en bourse.

L’élan à la hausse a persisté, le cours de l’action atteignant un nouveau sommet de 33,20 $ le 14 mai.

Alors, que faire maintenant? Si vous entrez au rez-de-chaussée, je suppose que vous pourriez simplement prendre l’argent et courir.

Ou vous pouvez rester dans le combat pendant les 12 rounds car Endeavour Group devrait continuer à offrir de l’excitation et, espérons-le, des retours puissants.

Une star est née

Toutes les légendes de l’industrie du divertissement ne sont pas des acteurs et des actrices. Parfois, ce sont les entreprises qui travaillent dans les coulisses pour créer la magie hollywoodienne.

Parmi ces entreprises, il y a l’agence de talent et de médias William Morris. Et comme l’a rapporté William White, contributeur d’InvestorPlace, William Morris est finalement devenu Endeavour Group.

Actuellement dont le siège est à Beverly Hills, en Californie (sous le nom d’Endeavour Group), William Morris a été fondé en 1898 et a signé avec une foule de noms célèbres au fil des ans, dont Charlie Chaplin, Marilyn Monroe et Elvis Presley.

Aujourd’hui, la société holding renommée comprend des formes d’activité supplémentaires, notamment une entreprise de paris sportifs lancée en 2018.

En outre, Endeavour Group a acquis IMG Worldwide, spécialisé dans le sport et la mode, en 2014.

Pourtant, malgré l’illustre histoire de la société, c’est l’acquisition en 2016 d’une participation majoritaire dans l’UFC qui a vraiment attiré l’attention des gens.

Le PDG d’Endeavour Group, Ariel Emanuel, attire également l’attention. En plus de diriger l’entreprise, Emanuel est également le frère de l’ancien maire de Chicago, Rahm Emanuel.

Comme son frère, le PDG d’Endeavour est connu pour son flair pour la bravade et les fanfaronnades.

Ces qualités étaient pleinement visibles lorsqu’il s’est vanté de son entreprise: «Nous sommes uniques. Il n’y a personne d’autre qui s’assoit dans tous les endroits où nous nous asseyons… Personne ne se compare à nous. “

Bailleurs de fonds

Fait intéressant, je n’ai pas entendu beaucoup de buzz sur l’action EDR dans la communauté commerciale sur les réseaux sociaux.

Cela changera peut-être bientôt. Pour le moment, je soupçonne que les traders sont distraits par certains objets brillants sur les marchés, y compris certaines crypto-monnaies de haut vol.

Pourtant, alors que les commerçants de détail n’ont peut-être pas compris le potentiel de hausse des actions EDR, l’argent intelligent se positionne déjà.

Comme je l’ai appris de Sarah Smith, contributrice à InvestorPlace, Endeavour Group a des soutiens de haut niveau et bien nantis. Ceux-ci inclus:

Frères et anciens propriétaires de l’UFC Frank et Lorenzo Fertitta Titans de la technologie Larry Ellison et Michael Dell Groupe d’investissement Dragoneer, Lac d’Argent et basé aux Emirats Arabes Unis Mubadala

De toute évidence, ces baleines qui investissent voient le potentiel ici – et selon toute probabilité, les commerçants amateurs entreront à des prix nettement plus élevés.

La ligne de fond

Nous avons couvert pas mal d’histoire ici – de Charlie Chaplin et Marilyn Monroe à l’UFC.

Le fil conducteur ici est un pilier de l’industrie du divertissement avec une influence et une marge de croissance impressionnantes.

Et dans cet esprit, vous pouvez vous joindre à l’argent intelligent et détenir une participation étoilée dans Endeavour Group.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.