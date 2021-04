Posséder un stock CIDM en tant que jeu en streaming, pas un pari NFT

Cinedigm (NASDAQ:CIDM) a été appelé un moyen pour les investisseurs de parier sur la révolution émergente de la technologie de streaming. J’ai tendance à être d’accord avec cette évaluation et je recommande une position modérée dans le stock de CIDM – du moins pour les personnes qui comprennent les forces de Cinedigm.

Que fait Cinedigm? La société développe des chaînes de divertissement en streaming, telles que The Bob Ross Channel et CONtv. Comme le dit l’entreprise, Cinedigm «propose des solutions de contenu personnalisées aux plus grandes entreprises de vente au détail, de médias et de technologie au monde». En outre, il propose une plate-forme appelée Matchpoint, qui permet aux fournisseurs de contenu de développer à un prix abordable des réseaux et des services de diffusion en continu (OTT) (page 14).

Mais que ne fait pas Cinedigm? C’est en fait une question étonnamment pertinente. Dernièrement, il y a eu un buzz potentiellement mal orienté autour de cette société et de ses actions.

Un examen plus approfondi du stock CIDM

Tout d’abord, cependant, il est juste de dire que l’action CIDM est abordable pour les portefeuilles de pratiquement toutes les tailles. Actuellement, il est classé comme une action penny, que nous pouvons définir comme une action qui se négocie à moins de 5 $ par action.

Peut-être arrivera-t-il un moment où ce n’est plus un sou. C’est un objectif louable pour les taureaux. Pour l’instant, cependant, l’objectif principal devrait être de maintenir le niveau de 1 $ pour le reste de 2021.

L’action CIDM s’échangeait à 64 cents à la fin de 2020. C’était sans aucun doute un résultat décevant, car le cours de l’action avait atteint 6 $ au cours de l’été.

Avance rapide jusqu’à l’après-midi du 9 avril, et l’action se négocie à 1,23 $. C’est un assez bon progrès, mais les taureaux ont clairement beaucoup de travail à faire.

Enfin, il convient de noter que l’estimation du bénéfice moyen par action (BPA) de Cinedigm pour 2021 s’élève actuellement à -56 cents. Espérons que l’entreprise pourra mettre ce nombre en territoire positif le plus tôt possible.

De vraies raisons d’aimer Cinedigm

Bien sûr, en tant qu’investisseur averti, il est essentiel de se concentrer sur les données plutôt que sur ce que vous espérez. Mais le stock CIDM contient en fait de vraies données que vous pouvez aimer.

Par exemple, au cours du troisième trimestre fiscal de la société, les revenus des canaux de vapeur financés par la publicité de Cinedigm ont augmenté de 150% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). De plus, les revenus trimestriels consolidés des chaînes de streaming de la société ont augmenté de 85% en glissement annuel.

Ce sont des faits, pas des conjectures. Et ce n’est pas tout. La société conclut également un partenariat à valeur ajoutée avec un «premier réseau de diffusion vidéo décentralisé», Laboratoires Thêta.

Cette collaboration permettra à Cinedigm d’intégrer la «technologie de streaming peer-to-peer, le protocole blockchain et les micro-paiements Theta Fuel (TFUEL)» de Theta Labs dans l’un des canaux de marque de Cinedigm.

De plus, Cinedigm améliore même son investissement dans les tarifs sur son réseau de streaming Dove Channel. Plus précisément, la société vient d’acquérir les droits nord-américains d’un film appelé STEPS.

Reddit et l’engouement NFT

Donc, maintenant, vous avez beaucoup de ce que j’appelle des «munitions de données» pour construire une thèse de taureau pour le stock CIDM.

Cependant, les fournisseurs de rumeurs sont toujours là et il semble qu’ils ne prennent jamais de vacances. En fait, certains d’entre eux ont trouvé une maison sur Reddit. Voici ce qu’un utilisateur a publié récemment:

«J’appelle juste les actions du NFT en en effrayant une. Gardez l’oeil sur $ CIDM! […]”

Vraisemblablement, l’affiche faisait référence à des jetons non fongibles (NFT). Il s’agit essentiellement d’un type de jeton de crypto-monnaie utilisé par les gens pour acheter et vendre des œuvres d’art et des objets de collection en ligne. Les NFT peuvent être à peu près n’importe quoi, d’un tweet à une œuvre d’art numérique.

Comme vous le savez probablement déjà, les NFT sont également des atouts brûlants pour le moment. Mais le problème pour les bandwagoners du CIDM est qu’il n’y a actuellement aucune preuve concrète d’un lien entre Cinedigm et ces jetons.

Récemment, William White, contributeur d’InvestorPlace, a aidé à élucider la connexion Cinedigm-NFT. White a noté que Cinedigm exploite un service aux côtés d’une société totalement distincte qui produit des NFT. Mais je dois demander: comment cela fait-il de l’action CIDM un jeu sur les NFT?

La ligne de fond

J’admets que je simplifie à l’excès l’explication de White. Cependant, il est évident – du moins pour moi – que l’association entre Cinedigm et NFT n’est pas fortement établie.

Cela dit, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas posséder d’actions CIDM. Comme je l’ai montré à travers les faits – aucune spéculation requise – Cinedigm reste un concurrent dans la révolution implacable du streaming. N’entrez pas dans ce nom en pensant que ce n’est pas quelque chose.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

