Possession, synonyme de victoire au tour de qualification sud-américain pour Qatar 2022

13/10/2021 à 18:01 CEST

La phase de qualification sud-américaine pour la Coupe du monde Qatar 2022 laisse des conclusions claires. Tout d’abord, le Brésil et l’Argentine sont les deux équipes les plus fortes actuellement en Amérique du Sud et les deux, qui ont remporté la finale de la dernière Copa América, sont deux des grands candidats à la prochaine Coupe du monde.. Sauf surprise capitale, les deux premières places du groupe seront distribuées.

Concernant les matches de phase de groupes disputés jusqu’à présent (54), les records sont révélateurs : la moitié (27) s’est terminée par la victoire de l’équipe avec le plus de possession. Un total de 16 se sont terminés par un match nul technique et seulement 11 se sont terminés par une victoire pour l’équipe qui avait moins de possession que le rival.

27- Sur les 54 matchs disputés dans les Éliminatoires Sud-Américains, les équipes qui avaient plus de possession que leurs rivales ont remporté 50% des matchs (27). Ceux qui ont renoncé à la titularisation ont prévalu en 11 matchs, et les 16 autres étaient à égalité. Élections. pic.twitter.com/89pAUNgRzB – OptaJavier (@OptaJavier) 12 octobre 2021

En l’absence de sept jours pour le résultat, le Brésil (28) et l’Argentine (22) ont un certain avantage pour terminer parmi les quatre premiers classés et sceller leur billet pour une nouvelle épreuve de Coupe du monde.. Juste derrière se trouvent les sélections de Equateur (16), Uruguay (16), Colombie (15) ou Paraguay (12), qui se battent pour les deux places restantes.

Le Chili, loin de la Coupe du monde Qatar 2022

L’équipe chilienne ne traverse pas un bon moment en termes de résultats. Après avoir atteint les quarts de finale de la Copa América 2021 en tant que dernier classé, l’équipe de Martín Lasarte s’est heurtée au Brésil de Tite et n’a pas pu accéder aux demi-finales malgré avoir remporté le titre lors des éditions 2015 et 2016. en battant dans les deux cas contre l’Argentine de Leo Messi.

Concernant le tour de qualification en cours, Les Chiliens n’ont remporté que deux victoires en 11 journées (quatre nuls et cinq défaites) et marchent en huitième position avec 10 points et six des places qui donnent accès à la Coupe du monde Qatar 2022. La présence de ces derniers lors de la prochaine Coupe du monde, qui n’était pas non plus en Russie 2018, est plus que jamais dans l’air.