Possible blessure grave au genou de Ricky Rubio

Ricky Rubio pourrait manquer le reste de la saison après avoir subi un problème au genou deux minutes et vingt secondes avant la fin du match qui Les Cavaliers de Cleveland ils ont fini par perdre contre les pélicans de la Nouvelle-Orléans 108-104. Le joueur espagnol n’a plié le genou que lors d’un tacle de panier contre Devonte ‘Graham.

Il a planté son pied droit et son genou gauche n’a pas tenu et a fini par tomber au sol. Immédiatement, Ricky a attrapé son genou avec des signes évidents de douleur intense, demandant une aide immédiate du banc. Il a dû quitter la piste aidé de ses coéquipiers Kevin Love et Isaac Okoro. Aujourd’hui, vous serez évalué pour connaître l’étendue de votre blessure, qui pourrait être très grave.

Ricky est allé directement au vestiaire du Smoothie King Center et a quitté le pavillon avec des béquilles. Son entraîneur JB Bickerstaff s’est exprimé après le duel et a déclaré qu’il « doit être évalué ».

Ricky Rubio a été aidé hors du terrain après avoir subi une blessure apparente sur ce jeu. pic.twitter.com/QuNciWZB2y – SportsCenter (@SportsCenter) 29 décembre 2021

bon jeu

Ricky Rubio jouait un match formidable contre les Pélicans. Face à la perte de Darius Garland, il a pris les commandes en attaque. Le duel s’est terminé sur 27 minutes, 13 rebonds et 8 passes décisives en 37 minutes de jeu. Cette saison, il affichait en moyenne 13,1 points, 6,6 passes décisives et 4,1 rebonds pour un Cavs qui est cinquième dans l’Est.

Ricky a déjà subi une grave blessure au genou avec les Timberwolves du Minnesota en 2012. Espérons que la situation ne se reproduise pas et qu’elle reste effrayée.