Possible observation de Brian Laundrie en Floride, montre une vidéo de surveillance

Brian Blanchisserie aurait pu pédaler le long d’une route de campagne – volontairement hors de vue du public – sur un vieux vélo branlant … c’est-à-dire si vous achetez ce que quelqu’un dit qu’il voit dans cette vidéo.

Regardez ce clip, obtenu par TMZ, dont un témoin nous dit qu’il a été filmé par une caméra de surveillance à la périphérie de sa propriété le 9 octobre à Dunnellon, Floride – une petite ville, à environ trois heures au nord de la ville natale de Laundrie, North Port, où réside sa famille.

On nous dit qu’il y a plusieurs acres de terres rurales derrière la propriété de ce type, qui est apparemment l’endroit où cette séquence a été prise … ou quoi que ce soit d’autre.

Assez étrangement, ce type non identifié parcourait le sentier à vélo… et avait du mal à le faire, comme vous pouvez le voir. Il roule avec un sac à dos surdimensionné et des vêtements lourds … et aux yeux du propriétaire, il essayait de se coucher.

Ajoutez au fait que cet homme mystérieux – du moins à première vue – semble avoir une ressemblance passagère avec Laundrie sur le visage … et nous pourrions avoir une observation légitime sur nos mains.

On nous dit que cette vidéo a été soumise au FBI pour examen, car le propriétaire a estimé qu’il s’agissait d’une correspondance suffisante pour la signaler. Là encore… nous en avons vu beaucoup qui s’avèrent être des faux-fuyants, et certaines personnes ont même eu des démêlés avec la justice à cause d’une erreur d’identité.

Pourtant… cela pourrait être une bonne piste, et pourrait remettre les autorités sur la bonne voie.