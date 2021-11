Post-Astroworld, SZA arrête le concert après que le fan tombe inconscient

La tragédie du festival Astroworld a un effet d’entraînement dans la communauté musicale. Maintenant, SZA a arrêté un concert pour un fan qui avait besoin de soins médicaux.

Les fans de Morgan Wallen ont exprimé leurs inquiétudes en ligne concernant la surpopulation lors d’un festival peu de temps après que la tragédie se soit déroulée le 5 novembre. Maintenant, SZA a interrompu un spectacle à Salt Lake City le 13 novembre pour s’assurer qu’un fan obtienne de l’aide après être tombé inconscient.

« Oui, j’ai déjà joué des concerts où les gens se sont évanouis », a déclaré SZA dans un enregistrement obtenu par TMZ. « Et c’est comme, quelqu’un a dit : « Les gens s’évanouissent tout le temps, bla, bla, bla. » Mais les gens ne meurent pas tout le temps aux concerts. Aucun de nous ne devrait jamais, comme ne jamais l’oublier. Certaines choses finissent par changer et façonner la façon dont vous faites la merde pour toujours. Et c’est une bonne chose.

SZA arrête le concert pour aider le fan dont elle a remarqué qu’il était inconscient à obtenir des soins médicaux et de l’eau.

« Cette personne est littéralement à plat, comme si elle s’en foutait, à plat sur le sol, ne réagit pas », poursuit SZA. « Et il est important que nous nous assurons simplement qu’ils vont bien. Où est le putain de médecin ? » Après que le participant au concert ait attiré l’attention du médecin, SZA a continué le concert.

La prise de conscience de la foule et le potentiel de surtensions et de problèmes de santé sont au premier plan de l’industrie de la musique après le festival Astroworld. Cette tragédie a maintenant fait dix morts après qu’un étudiant de 22 ans et un garçon de 9 ans ont succombé à leurs blessures subies lors du concert.

Live Nation, ScoreMore et Travis Scott font face à des centaines de poursuites de la part des participants. Au moins 150 poursuites ont déjà été déposées, tandis que d’autres s’ajoutent au fil du temps.

Digital Music News a écrit une chronologie complète de ce qui s’est passé à Astroworld qui met en évidence comment le spectacle ne s’est pas arrêté pendant près de trente minutes après que les responsables de Houston ont déclaré un « événement faisant de nombreuses victimes ». Travis Scott et Drake se sont tous deux rendus sur les réseaux sociaux dans les jours suivants pour s’excuser, mais les deux ont fait la fête le soir du festival. Drake aurait déposé plus d’un million de dollars dans un club de strip-tease le soir de la tragédie du festival.