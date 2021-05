Post-correction, Ethereum reste l’un des meilleurs cryptos à posséder

Après la vente intense des crypto-monnaies, les investisseurs peuvent être plus prudents à l’idée de plonger dans Ethereum (CCC:ETH-USD) – et pour une bonne raison. Cette crypto peut continuer à donner la plus grosse pièce de monnaie de sa classe d’actifs, Bitcoin (CCC:BTC-USD), une course pour son argent. Mais, après plusieurs mois de chauffe, il était plus que prêt à voir une correction dramatique.

Le marché global de la crypto-monnaie pourrait tenter de se redresser. Cependant, la correction n’est peut-être pas encore terminée. Le prix de l’Ether (ce que la monnaie elle-même s’appelle) est déjà en forte baisse par rapport à son sommet historique de 4362,35 $. Pourtant, étant donné qu’il se négociait pour moins de 2 000 $ aussi récemment qu’en mars, nous avons peut-être du chemin à faire avant qu’il ne trouve le plancher. Au moment d’écrire ces lignes, son prix de négociation actuel est d’environ 2455 $.

Fondamentalement, nous pourrions voir un autre mouvement majeur vers le bas avant que cela ne soit terminé. Cela dit, alors que le court terme pourrait rester difficile, une nouvelle baisse du prix pourrait offrir un excellent point d’entrée pour les investisseurs qui cherchent à faire un pari à long terme.

Cela pourrait prendre un certain temps avant que nous voyions le «flippening» – le point où l’ETH surpasse BTC en tant que premier crypto. Mais, à mesure que son utilisation dans les transactions blockchain se développe, les perspectives d’Ethereum restent solides après la volatilité.

Ethereum et ses chances de dépasser Bitcoin

À court terme, il pourrait être difficile pour l’ETH de lancer le ballon sur un rebond. De nombreux investisseurs qui se sont lancés dans la cryptographie au cours des dernières semaines peuvent continuer à paniquer et à retirer leurs positions. Nous pourrions être encore loin d’atteindre le fond. Une fois que nous aurons surmonté les eaux agitées actuelles, cependant, la route vers le «flippening» va-t-elle s’accélérer?

L’écart entre les capitalisations boursières de ces deux principales crypto-monnaies s’est considérablement réduit. En janvier, la valeur totale de tous les Ethereum en circulation était d’environ 25% de la valeur totale de tous les Bitcoin en circulation. Mais aujourd’hui? Ce nombre se situe à environ 42%. Pour qu’un retournement se produise, Ethereum devrait plus que doubler pendant que BTC marche sur l’eau.

Bien sûr, cela peut être un défi de taille. Dernièrement, BTC a dû faire face à de nombreuses attaques et critiques. Récemment, Elon Musk a évoqué son manque de respect pour l’environnement. D’autres disent qu’il finira par devenir le «AOL de l’ère de la cryptographie» (un précurseur qui est rapidement devenu hors de propos). Dans l’ensemble, le sentiment concernant sa valeur perçue peut commencer à changer – et pas dans le bon sens.

Mais d’un autre côté, les craintes récentes de laisser Bitcoin dans la poussière peuvent être exagérées. Regardez les faits. D’une part, dire qu’il a une grande empreinte carbone est un peu hyperbolique. De plus, Ethereum et la récolte d’altcoins émergents peuvent démontrer des niveaux d’utilité plus élevés. Pourtant, même si BTC sert plus de réserve de valeur que de moyen d’échange, cela ne l’empêche pas nécessairement de récupérer les pertes récentes.

Les Altcoins concurrents peuvent ralentir un rebond

Ainsi, le retournement n’est peut-être pas juste au coin de la rue. Cependant, cela ne détruit pas non plus complètement l’étui pour Ethereum. Après tout, son utilisation généralisée dans les transactions de financement décentralisé (DeFi) indique une augmentation continue des prix.

Certes, ce facteur n’est pas garanti pour rester perpétuellement en jeu. Tout comme Ethereum a gagné en popularité aux dépens de Bitcoin, d’autres altcoins commencent à menacer le statut de cette crypto. Utilisation de pièces concurrentes dans les transactions blockchain et DeFi – telles que Cardano (CCC:ADA-USD) – pourrait accélérer.

Cela ne signifie peut-être pas une autre série de baisses de prix considérables pour l’ETH, mais cela pourrait limiter la quantité et le délai de rebond de la crypto après la récente vente.

Certes, les mises à niveau à venir – qui aideront Ethereum à surmonter les problèmes d’évolutivité et de frais de transaction élevés – pourraient garder la concurrence à distance. Cependant, jusqu’à ce qu’il reste clair que l’ETH peut rester bien en tête du peloton, l’incertitude pourrait affecter où il trouve un plancher et à quelle vitesse il peut se relever.

Abordez Ethereum avec prudence, mais c’est l’un des jeux cryptographiques les plus puissants

Le marché de la cryptographie tente peut-être de se remettre de son crash épique du 19 mai, mais ce n’est peut-être pas encore terminé. Les investisseurs et les traders débutants en crypto pourraient toujours avoir peur. En tant que tels, ils pourraient continuer à encaisser.

À son tour, cela signifie qu’Ethereum peut avoir de la place pour tomber avant de trouver un fond. Il est difficile de dire à quel prix cela se produira. De plus, il ne peut pas dépasser Bitcoin de sitôt. Mais, compte tenu de ses nombreux atouts, considérez ce nom comme l’un des jeux les plus puissants de l’espace cryptographique, une fois que nous avons quitté le «mode fusion».

À la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.