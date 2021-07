Post-Covid-19 : Comment les salariés se comporteront-ils sur le lieu de travail ?

Les psychologues du travail utilisent leurs compétences en résolution de problèmes, en communication et en sensibilisation commerciale pour soutenir les individus et les organisations confrontés à des problèmes ayant un impact réel.

Par Laura Dean

Il ne fait aucun doute que le Covid-19 a un impact substantiel sur le marché du travail. Mais que vous cherchiez à étudier la psychologie du travail ou que vous soyez un récent diplômé, il existe des opportunités facilement disponibles pour les psychologues du travail possédant les compétences appropriées pour se lancer dans une carrière passionnante et enrichissante.

Avec un diplôme en psychologie du travail, vous pouvez apprendre à améliorer les performances organisationnelles et la productivité en appliquant des théories et des principes psychologiques à l’environnement de travail. Les psychologues du travail utilisent leurs compétences en résolution de problèmes, en communication et en sensibilisation commerciale pour soutenir les individus et les organisations confrontés à des problèmes ayant un impact réel.

Le Covid-19 a bouleversé la vie de la manière la plus inattendue. Les entreprises se rendent compte qu’elles doivent repenser ce que signifie « business as usual » et explorent comment elles fonctionnent avec succès dans un monde post-Covid-19. La pandémie a vu une série de changements dans le fonctionnement des entreprises, passant d’un pivot au travail à distance à des protocoles de sécurité complets mis en œuvre pour maintenir le personnel en bonne santé. Pour les étudiants en psychologie du travail, les bouleversements que connaissent les industries représentent une opportunité. Ils peuvent utiliser leurs compétences pour soutenir les organisations par le biais d’initiatives pratiques telles que la gestion des personnes.

Même avant le coup de Covid-19, il y avait une demande croissante pour les services fournis par les psychologues du travail. Aujourd’hui, en raison des nombreux changements qui se produisent dans la société, la technologie et l’économie, la demande augmente. Les organisations sont de plus en plus conscientes des avantages que les psychologues du travail apportent, notamment en aidant à repenser les emplois, en consultant sur les changements d’entreprise et en créant de meilleurs environnements de travail pour les employés. Les psychologues du travail aident à rendre les employés en meilleure santé, plus heureux et plus productifs. En utilisant leur expertise psychologique, ils peuvent aider les organisations à développer des programmes pour réduire le stress des employés ou améliorer les compétences en communication et en leadership.

Cependant, lors de la sélection d’un diplôme, certains facteurs doivent être pris en compte par les futurs étudiants, tels qu’un programme particulier offre une accréditation (comme celle de la British Psychological Society, ou BPS). Un master accrédité BPS est une marque de qualité qui peut être la clé pour débloquer une carrière en psychologie du travail ou des organisations et peut aider les candidats à se démarquer lors de la recherche d’un emploi.

Alors que les vaccins sont déployés auprès de plus en plus de personnes et d’organisations envisagent un retour au bureau, beaucoup envisagent les avantages d’arrangements de travail plus flexibles. Les psychologues du travail joueront un rôle crucial en aidant les entreprises et les employés à développer des conditions de travail mutuellement bénéfiques, en aidant les employés à donner le meilleur d’eux-mêmes et en aidant les organisations à continuer de prospérer dans un tout nouveau monde post-Covid-19.

Les possibilités ouvertes à un diplômé en psychologie du travail sont presque infinies. Les diplômés peuvent opter pour des postes dans des organisations et des entreprises de toutes tailles dans les secteurs public, privé et à but non lucratif. D’autres peuvent choisir de travailler dans des cabinets de conseil privés, des programmes d’aide aux employés, des départements des ressources humaines, tandis que d’autres peuvent encore rejoindre des universités pour rechercher de nouvelles innovations et enseigner la prochaine cohorte de psychologues du travail. Quelle que soit la voie choisie par les diplômés, il est clair que les opportunités abondent pour les psychologues du travail qualifiés pour façonner les organisations à la suite de la pandémie de Covid-19.

L’auteur est directeur de programme, MSc Occupational Psychology, Sheffield University Management School, Université de Sheffield, Royaume-Uni. Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.