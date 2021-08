Post-Covid-19 : les diplômes en ligne gagnent du terrain

Pour les filières non techniques comme les arts, le commerce et les sciences, la volonté des étudiants d’opter pour des cursus en ligne est plus élevée que celle des étudiants des filières techniques.

L’éducation en ligne, un domaine auparavant limité aux rares personnes qui n’étaient pas en mesure d’étudier à temps plein, est désormais acceptée dans le monde entier, avec plus de 40 % d’étudiants enclins à suivre des cursus en ligne, selon le récent rapport d’enquête de Shiksha.com « Préférences des étudiants indiens sur les cours diplômants en ligne ».

Pour les filières non techniques comme les arts, le commerce et les sciences, la volonté des étudiants d’opter pour des cursus en ligne est plus élevée que celle des étudiants des filières techniques. Le pourcentage le plus élevé de volonté d’étudiants de s’inscrire à des cours en ligne se situe dans le secteur du commerce (47 %) et est suivi de près par les sciences et les arts (43 % chacun). Le pourcentage pour l’ingénierie est de 41 %, tandis que pour la médecine, il est de 40 %.

Bien que ces chiffres soient élevés, le manque d’expérience universitaire réelle associé à la peur de manquer la vie du campus est une raison majeure qui dissuade près de 50% des étudiants de s’inscrire à des cours en ligne. “Près de 35% des étudiants des cours en ligne/à distance et 47% des étudiants des cours à temps plein ne sont pas sûrs de la crédibilité d’un diplôme en ligne”, note le rapport.

En outre, la facilité d’accès et la rentabilité sont les deux raisons les plus importantes pour 57% et 25% des étudiants, respectivement, qui influencent leur processus de décision en faveur des cursus en ligne. Un autre 25% des étudiants à temps plein et 31% des étudiants des cours en ligne/à distance ont révélé qu’ils opteraient pour un cursus en ligne s’il était proposé par une institution prestigieuse. De plus, 15 % étaient intéressés à suivre des cours en ligne en général.

Au total, 40 %, combinant à la fois des cours à temps plein et des cours en ligne/à distance, ont exprimé leur préférence et leur intérêt à suivre des cours diplômants en ligne.

Vivek Jain, directeur commercial de Shiksha.com, a déclaré qu’une fois les blocages levés et la situation pandémique maîtrisée, les établissements d’enseignement commenceraient à se préparer à accueillir des étudiants pour des cours hors ligne. «Cependant, avec la récente prise de conscience numérique, le modèle d’éducation en ligne devrait émerger parallèlement.

Ce sont des temps transitoires et nous nous attendons à ce qu’à l’avenir, un mélange de cours diplômants hors ligne et en ligne devienne la réalité. Le meilleur des deux mondes se réunira pour un système éducatif réussi dans le pays. »

Le rapport d’enquête contient également six recommandations que les collèges/universités peuvent mettre en œuvre pour renforcer la confiance autour des cursus en ligne :

1. Expérience sur le campus et vie universitaire : la crainte de manquer tous les divertissements et activités que la vie sur le campus a à offrir empêche les étudiants de suivre des cours en ligne. Supprimer cette peur en incluant des visites sur le campus pour les étudiants inscrits à des cursus en ligne afin qu’ils puissent avoir un avant-goût de la vie sur le campus aidera à attirer plus d’étudiants à s’inscrire.

2. Frais de scolarité et tarification: Rendre les cours en ligne abordables afin que les étudiants issus de divers milieux financiers puissent choisir d’étudier ces cours est le besoin de l’heure.

3. Sélection : La procédure de sélection des étudiants et des enseignants doit être rigoureuse afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé ainsi que la qualité des étudiants inscrits en ligne. Cette étape contribuera à accroître la crédibilité des cursus en ligne.

4. Opportunités de réseautage : des opportunités et des plates-formes suffisantes doivent être mises à disposition pour que les étudiants puissent communiquer avec les professeurs, les camarades de classe, les seniors, les conférenciers invités, les experts du domaine concerné, etc.

5. Responsabilisation de l’étudiant : La progression du travail, la performance et le niveau de compréhension d’un étudiant doivent être examinés et suivis. Cela leur permettra de prendre ces cours au sérieux et de leur inculquer des compétences appropriées en matière de gestion du temps. Une autre initiative qui peut être entreprise est de fournir des plateformes pour communiquer avec les professeurs et les camarades de classe concernant la charge de travail et les objectifs éducatifs.

6. Programmes accrédités et validité : L’obtention d’une accréditation par des agences connues ainsi que le renforcement de la crédibilité présentent également d’autres avantages, tels que l’aide financière aux étudiants. Cette étape attirera davantage d’étudiants à s’inscrire à des cursus en ligne de ces collèges/universités accrédités.

