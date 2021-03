«Post-COVID: les entreprises indiennes pourraient se concentrer sur la pharmacie, les véhicules électriques, les dispositifs médicaux et l’acier automobile», a envoyé l’envoyé de l’Inde au Mexique

Le diplomate principal Manpreet Vohra, un officier du Service extérieur indien (SFI) de 1988, actuel ambassadeur de l’Inde au Mexique, va déménager en Australie en tant que prochain haut-commissaire. (Source de la photo: Facebook)

Le commerce bilatéral Inde-Mexique avait franchi la barre des 10 milliards de dollars américains en 2018, mais il y a eu une légère baisse en 2019 en raison d’un ralentissement économique important dans ce pays. En 2018, le Mexique est devenu le premier partenaire commercial de l’Inde en Amérique latine. Et pour la première fois, l’Inde figurait parmi les dix premiers partenaires commerciaux du Mexique. Pourquoi? Parce que le commerce bilatéral en 2018 a atteint plus de 10 milliards de dollars EU, soit le quadruple de celui de 2009.

Comme indiqué précédemment par Financial Express Online, le pétrole brut a été le principal produit exporté par le Mexique vers l’Inde et après les États-Unis, l’Inde est le deuxième plus grand fournisseur d’automobiles et d’autres véhicules de transport pour le Mexique.

Le diplomate principal Manpreet Vohra, un officier du Service extérieur indien (SFI) de 1988, actuel ambassadeur de l’Inde au Mexique, va déménager en Australie en tant que prochain haut-commissaire. Sa nomination intervient à un moment où les relations bilatérales entre l’Inde et l’Australie connaissent une reprise et les deux pays renforcent leurs relations dans la région indo-pacifique.

Avant de passer à sa prochaine nomination, l’Ambassadeur Vohra fait le point sur certains des aspects importants de la relation bilatérale Inde-Mexique.

Voici des extraits de la conversation de l’ambassadeur Vohra avec Huma Siddiqui:

Quel est le commerce bilatéral entre l’Inde et le Mexique lorsque vous partez pour votre prochaine affectation?

Je suis heureux que les relations commerciales entre l’Inde et le Mexique continuent d’être solides. Notre commerce bilatéral avait franchi la barre des 10 milliards de dollars américains en 2018, mais il y a eu une légère baisse en 2019 en raison d’un ralentissement économique important au Mexique. 2020, bien sûr, a été une année d’aberration pour nous tous, mais il est très réconfortant de noter que, malgré la pandémie de Covid, les exportations de l’Inde vers le Mexique ont augmenté de 16% pour atteindre 4,26 milliards USD, 3,68 milliards USD en 2019. De même impressionnant est le fait que certaines grandes entreprises indiennes et mexicaines ont annoncé des investissements importants dans l’autre pays, même pendant la pandémie. Cela démontre que les bases sont solides pour une croissance future de nos relations économiques et commerciales à mesure que la situation se normalise et que la reprise économique prévue se déclenche tant pour l’Inde que pour le Mexique.

Quels sont les domaines d’intervention post-COVID que les entreprises indiennes peuvent explorer?

Chaque crise offre également des opportunités. Certains des domaines sur lesquels les entreprises indiennes pourraient se concentrer au Mexique sont:

Exportation de produits pharmaceutiques, y compris des vaccins, des dispositifs médicaux et des médicaments génériques;

Exportation de petites voitures, de 2 et 3 roues et de véhicules électriques;

Fabrication de composants automobiles et d’acier automobile au Mexique;

Et, l’exportation de téléphones mobiles, les technologies numériques, y compris la fintech.

Qu’en est-il de la collaboration entre l’Inde et le Mexique dans le secteur pharmaceutique?

Ce serait un domaine important et gagnant-gagnant pour l’Inde et le Mexique. Nos initiatives #VaccineMaitri, Make-in-India et Make for the World ont démontré les forces, les capacités et les capacités de l’industrie pharmaceutique indienne. On s’est rendu compte maintenant que le Mexique devrait utiliser davantage les médicaments de haute qualité et abordables que l’Inde produit et exporte vers tous les principaux marchés, et que le Mexique devrait lui aussi importer beaucoup plus qu’il ne le fait actuellement. maintenant du gouvernement du Mexique à le faire, et je crois que les mois et les années à venir pourraient bien voir un bond important de nos exportations de produits pharmaceutiques vers le Mexique.

Outre les 870 000 doses de vaccins Covishield que le Mexique a reçues du Serum Institute of India en février, avec d’autres à venir, nous espérons que le Mexique autorisera bientôt également l’utilisation de Covax de Bharat Biotech. Un comité technique d’experts a déjà donné son «avis favorable» à ce sujet.

Le gouvernement ouvrant également le secteur spatial aux acteurs privés, pensez-vous que les deux pays peuvent explorer davantage?

C’est un domaine de collaboration croissante entre l’Inde et le Mexique. L’ISRO et l’Agence spatiale mexicaine ont déjà conclu un accord de coopération en vertu duquel l’ISRO aide au renforcement des capacités et à la formation des fonctionnaires mexicains en matière d’observation et de gestion des incendies de forêt. D’autres idées sont à l’étude. Récemment, le 27 février, le PSLV de l’ISRO a lancé un nano-satellite mexicain dans l’espace. Le Mexique dirige également la création d’une nouvelle Agence spatiale CELAC et discute d’une éventuelle collaboration avec l’ISRO à ce sujet. On peut s’attendre à ce que nos acteurs privés inaugurent de nouveaux créneaux innovants pour l’application des technologies spatiales, en particulier pour le développement socio-économique, la gestion de l’environnement, etc., et ceux-ci ne manqueront pas d’intéresser le Mexique également.