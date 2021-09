Post Malone annonce la programmation du Posty Fest avec Megan Thee Stallion

in

Post Malone’s troisième annuel Fête des Postes est prévu pour le week-end d’Halloween, et le chanteur a annoncé la programmation de l’événement plus tôt dans la journée (16 septembre). L’événement en plein air aura lieu à Arlington, au Texas, au stade AT&T les 30 et 31 octobre.

Malone sera la tête d’affiche et sera accompagné d’une tonne d’autres groupes hip hop tels que Lil Uzi Vert, Roddy Ricch, Megan Thee Stallion, Jack Harlow, Suicideboys, Polo G, Rod Wave, Tyga, Iann Dior, Flo Milli et Kaash Paige.

D’autres actes autres que le rap devraient se produire, notamment Turnstile, Gatecreeper, Kenny Mason, Clever, LoveLeo et les Peach Tree Rascals. De plus, le comédien Kerwin Frost sera l’hôte de l’événement.

Outre les performances musicales, Posty a fourni des jeux de carnaval, des tonnes d’options de restauration, des manèges, des camions monstres, du karaoké, des cadeaux et plus encore.

Offrant toujours du bon temps, Post Malone a lancé Posty Fest en 2018 avec son premier spectacle à guichets fermés au Dos Equis Pavilion à Dallas. Le lieu s’est agrandi pour accueillir les Cowboys de Dallas, le stade AT&T, en 2019. Au fil des ans, Posty Fest a accueilli tout le monde de Travis Scott, Pharrell Williams, Tyler, The Creator, Meek Mill et Rae Sremmurd à Doja Cat, Jaden et Dominic Fike.

La dernière version de Post Malone « L’équipage hétéroclite » a déjà rassemblé plus de 100 millions de flux au total à ce jour, en plus de gagner des plug-ins de Pitchfork, Rolling Stone, Stereogum, etc.

Malone aussi a publié une vidéo pour la piste réalisé par Cole Bennett et coproduit par DreVision Media. Tournée à l’Auto Club Speedway, la vidéo présente les stars de NASCAR Denny Hamlin et Bubba Wallace. Parmi les autres apparitions notables, citons Big Sean, French Montana, Kerwin Frost, LoveLeo, SAINt JHN, Ty Dolla $ign, Tyga, Pressa, Trinidad James, Tyla Yaweh et Tommy Lee.

Malone a également récemment annoncé qu’il était prêt à se produire dans un certain nombre de festivals américains cette année, notamment Lollapalooza Chicago et le bal des gouverneurs. Il fera également la une Rock à Rio Lisboa en 2022. Ce dernier événement a récemment confirmé que Post Malone fera la une du 26 juin 2022 – le dernier jour de Rock in Rio Lisboa 2022. Le soutien ce jour-là viendra d’Anitta, Jason Derulo et HMB.

Visitez le site Web de Post Malone pour obtenir des informations et des forfaits de billets pour le Posty Fest.