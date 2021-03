Post Malone, Ariana Grande et d’autres remixes de sommeil d’une heure

Plusieurs artistes d’Universal Music proposent désormais des remix de sommeil sur l’application Calm.

Les créateurs de l’application Calm se sont associés à Universal Music Group pour sa nouvelle «Sleep Remix Series». La série comprend des remix originaux de 60 minutes de chansons de certains des plus grands artistes du monde. Essentiellement, ce sont des remixes d’une heure, conçus intentionnellement pour être des snooze-fests.

La première série de remixes de sommeil provient d’un certain nombre d’artistes de premier plan. Voici la liste des pistes de départ partagée avec Digital Music News cet après-midi:

Ariana Grande – «souffle» Jhene Aiko – «Pendant que nous sommes jeunes» Kacey Musgraves – «Heure d’or» Katy Perry – «Double arc-en-ciel» Louis Fonsi – «Sola» Post Malone – «Cercles» Shawn Mendes – «Wonder»

Bien que ce soit la première fois que des artistes publient des remix de sommeil, ce n’est pas la première incursion de Calm dans la musique. L’application de relaxation s’est étendue à la musique grâce à des partenariats avec Keith Urban, Lindsey Stirling, Moses Sumney, Sam Smith, Toro Y Moi et d’autres.

Cela pourrait devenir un domaine de croissance intéressant pour l’industrie de la musique. En juillet, Harry Styles a lancé une histoire au coucher intitulée Dream with Me on Calm, réussissant à planter l’application. Pendant ce temps, les applications de bien-être mental sont devenues extrêmement populaires alors que le monde est aux prises avec la pandémie. Les histoires de célébrités au coucher et les remixes de sommeil font partie des contenus les plus populaires de Calm.

«De nombreuses recherches montrent que les célébrités se sentent très familières», explique Kristen E. Riley, psychologue chez Rutgers. «Les célébrités se sentent comme des pairs familiers vers lesquels nous recherchons des indices sociaux et de l’inspiration», dit Riley. Entendre une voix familière peut être réconfortant et apaisant tout en se relaxant.

Beaucoup de ces pistes sont conçues pour aider les gens à se déstresser et à mieux dormir. L’application Calm contient des centaines d’heures de contenu audio original et des remixes de sommeil.

Calm est disponible au téléchargement dans 190 pays à travers le monde. Il a réalisé plus de 100 millions de téléchargements à ce jour et compte en moyenne 100 000 nouveaux utilisateurs par jour. L’application a également remporté le prix de l’application iPhone de l’année 2017 d’Apple.

«Calm Music travaille pour exploiter l’incroyable puissance de la musique pour améliorer l’expérience de bien-être mental de nos membres», a déclaré Courtney Phillips, responsable de la musique de Calm. «Nous sommes fiers de nous associer à la plus grande société de musique au monde pour créer cette série unique qui repousse les limites de la musique grand public au-delà du montage radiophonique traditionnel, offrant aux fans de belles pistes de rêve pour les aider à s’endormir.