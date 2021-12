Post Malone collabore avec le jeu de cartes numérique, Magic The Gathering

Wizards Of The Coast a annoncé une collaboration avec Poste Malone dans une célébration d’un an de la magie du vendredi soir. Le partenariat commence avec le retour de « Friday Night Magic », une série de tournois « Magic: The Gathering » conviviaux pour débutants dans plus de 8000 magasins à travers le monde. qui ont lieu, comme le titre l’indique, tous les vendredis.

En parlant de la décision de s’associer à l’artiste nominé aux Grammy Awards, responsable du marketing des franchises pour Wizards Of The Coast, éditeur de ‘Magic: The Gathering’, Nathan Stewart a déclaré: « Vous auriez du mal à trouver un plus grand fan de ‘Magic: The Gathering’ que Post Malone, – En tant que fan depuis des années, il sait à quel point Friday Night Magic signifie pour les joueurs. Nous sommes ravis de collaborer avec Posty d’une manière qui permettra à son style, son talent et son amour du jeu de se combiner d’une manière que les fans n’oublieront jamais.

Les types d’événements qui feront partie de la collaboration n’ont pas encore été annoncés, mais il espère que les fans « se préparent pour un 2022 bien rempli avec de nouveaux partenariats, de plus grandes expériences en ligne et encore plus de façons de célébrer le jeu qu’ils aiment ».

« Je suis obsédé par ‘Magic: The Gathering’. C’est vraiment un rêve devenu réalité, – Nous allons faire des trucs sympas alors gardez un œil sur.

Ailleurs, Post Malone, avec The Killers et Confiture de Perles a récemment été confirmé comme l’acte principal pour Lollapalooza Stockholm, du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 2022.

La prise de contrôle des festivals mondiaux de Lollapalooza est pleinement effective. Après une fonction phare réussie à Chicago en juillet dernier, Lollapalooza a commencé à annoncer sa liste internationale 2022 avec des projets de loi dirigés par Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes et Doja Cat au Brésil et en Argentine en mars prochain. Puis en juillet, Pearl Jam, Imagine Dragons, David Guetta et ASAP Rocky sera au sommet de la programmation au Lollapalooza Paris.

Le deuxième Lollapalooza Stockholm annuel se déroulera à Gårdet, un parc tentaculaire au cœur de la capitale suédoise. Avant leur apparition à Paris, Pearl Jam sera également en tête d’affiche de l’affaire Stockholm, aux côtés de Post Malone, The Killers, Imagine Dragons, Doja Cat, Glass Animals, Kacey Musgraves, Lewis Capaldi, Jimmy Eat World, Sigrid et la sensation pop suédoise Veronica Maggio.

