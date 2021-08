Post Malone et Jason Derulo se produiront à Rock in Rio Brasil et Lisbonne 2022

MADRID, 25 août (EUROPA PRESS) –

Le rappeur américain Post malone et l’artiste Jason Derulo se produira dans des festivals en Rock in Rio Brasil et Rock in Rio Lisboa 2022, comme annoncé par l’organisation.

Rock à Rio Brésil aura lieu 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 septembre 2022. Concrètement, le 3 septembre 2022, Rio de Janeiro vibrera de musique électronique, pop, hip hop, rap et R&B avec une programmation qui débutera avec des artistes internationaux tels que Jason Derulo et Marshmello, ainsi que Post Malone clôturant la soirée. de la scène principale.

En outre, l’édition européenne, qui aura lieu à Lisbonne les 18, 19, 25 et 26 juin, a annoncé la plupart de sa programmation, avec Foo Fighters, The National, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Duran Duran, a-ha, Post Malone, Anitta et Jason Derulo, entre autres.

Jason Derulo il a fait ses débuts en 2009 avec son single ‘Whatcha Say’. Ses succès incluent la chanson « Swalla », avec les rappeurs Nicki Minaj et Ty Dolla $ ign et « Want You To Want Me », qui a reçu des certificats de platine. L’artiste, en plus d’être chanteur, est acteur, danseur et auteur-compositeur, et est actuellement l’un des noms les plus en vue de la musique sur TikTok, avec près de 50 millions de followers.

De même, le producteur nord-américain Marshmello monte sur la scène du Rock in Rio pour “électrifier le public” avec ses compositions et remixes. L’artiste a révolutionné le monde de la musique en 2019, réalisant le premier spectacle dans un jeu, “Fortnite”. En 2020, il sort les tubes ‘Come & Go’ avec Juice WRLD, ‘Be Kind’ avec Halsey, ‘OK Not To Be OK’ avec Demi Lovato et ‘Tongue Tied’ avec YUNGBLUD et Blackbear, tous inscrits dans les différents charts Billboard . En 2021, Marshmello sort son quatrième album studio, ‘Shockwave’.

Enfin, en tête d’affiche de la nuit, figure Poste Malone, pour la première fois sur la scène Rock in Rio. Le rappeur de 26 ans a atteint quatre fois le sommet du Billboard Hot 100 avec des singles : ‘Rockstar’, ‘Psycho’, ‘Sunflower’ et ‘Circles’.

En 2020, l’artiste a remporté l’un des prix de musique les plus prestigieux « Billboard Music Awards » avec neuf trophées, y compris l’artiste de l’année, le meilleur artiste masculin et le meilleur artiste rap. À son tour, il a sorti le single “Motley Crew” en juillet de cette année, qui a fait ses débuts au sommet du palmarès Hot Rap Songs de Billboard, une marque que Malone a atteint pour la cinquième fois de sa carrière.