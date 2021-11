Post Malone et le Weeknd partagent une nouvelle vidéo pour « One Right Now »: Regardez

Post Malone et the Weeknd ont sorti une nouvelle vidéo pour leur récente chanson « One Right Now ». Jetez un œil ci-dessous.

« One Right Now » est le premier single d’un nouvel album à venir de Post Malone, bien qu’il n’ait pas encore annoncé de titre ni de détails de sortie supplémentaires pour le suivi de 2019 Hollywood’s Bleeding. Il avait sorti un autre single intitulé « Motley Crew » en juillet.

The Weeknd a également du nouveau matériel en cours, un album qu’il a décrit comme celui qu’il a « toujours voulu faire ». Il a sorti « Take My Breath » du projet en août et a récemment rejoint Rosalía sur son single Motomami « La Fama ».