Post Malone et plus confirmé pour le festival Rolling Loud 2021

Le festival Rolling Loud devrait revenir à Miami pour la première fois depuis 2019. Le festival hip-hop a généralement lieu en mai mais se déplacera du 23 au 25 juillet au Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Les têtes d’affiche de retour de la programmation de l’année dernière comprennent Post Malone et A $ AP Rocky. Le festival de cette année verra également des performances de Lil Baby, Megan Thee Stallion, 21 Savage, DaBaby, Young Thug, Lil Uzi Vert et Playboi Carti. Roddy Ricch, Rod Wave, Lil Tjay, Pooh Shiesty, Polo G, Ski Mask The Slump God, City Girls et Coi Leray feront également des apparitions au retour du festival. Les fans peuvent s’attendre à des sets d’icônes vétérans comme Rick Ross, Gucci Mane, T-Pain, Curren $ y, Fetty Wap et Wale aussi.

«Nous avons hâte de nous retrouver dans les fosses que nous avons tous appris à aimer (et à manquer) tant», ont déclaré les producteurs dans un communiqué. «Beaucoup d’entre vous, comme nous, attendons avec impatience Rolling Loud depuis des mois maintenant. Et même si nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps, nous espérons que ce retour et ces retrouvailles seront encore plus forts.

Pour l’édition 2021, Rolling Loud honorera tous les pass pour les fans qui ont conservé leurs billets 2020 et accordera des remboursements aux détenteurs de billets qui ne peuvent plus y assister. Des billets limités pour le festival 2021 seront disponibles à la vente à une date qui sera annoncée. Visiter l’événement site officiel pour plus d’informations.

“Nous souhaitons remercier chaleureusement tous nos ragers qui ont conservé leurs billets”, indique le communiqué. Rolling Loud a déclaré que des informations sur la façon d’obtenir un remboursement pour les laissez-passer 2020 viendraient plus tard ce mois-ci. «Nous travaillons également à l’adoucissement de l’offre pour ceux d’entre vous qui choisissent de conserver vos billets en plus du pack de rage que vous avez déjà gagné lors du dernier report.»

Depuis qu’il a dû annuler son événement 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, Rolling Loud a tenté de déplacer son festival signature à plusieurs reprises. Le festival a reconnu les problèmes que cela a pu causer aux fans qui ont réservé et changé de réservation de voyage. «Pour ceux d’entre vous qui ont fait des réservations d’hôtel et / ou de voyage en mai, nous entendons vos préoccupations de voyage et réalisons que ce n’est pas une situation idéale. Heureusement, de nombreuses grandes compagnies aériennes ne facturent actuellement pas de frais de modification, et la plupart des hôtels de Miami ont mis en place des politiques autorisant les remboursements », a déclaré Rolling Loud dans le communiqué.

Pendant la pandémie, sans possibilité de diffusion en direct en vue, Rolling Loud a pivoté vers le monde de la diffusion en direct, attirant des millions de téléspectateurs uniques. Rolling Loud a accueilli trois festivals de plusieurs jours «Loud Stream» sur Twitch, avec des têtes d’affiche telles que Trippie Redd, Swae Lee, Gunna, Ski Mask The Slump God, Fetty Wap et Lil Skies. Le festival utilise également sa chaîne officielle Twitch pour animer et commenter la culture du rap, accueillant des invités spéciaux à une programmation hebdomadaire comprenant The Rotation, The Leak, Got Bars? et plus.