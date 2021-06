Post Malone, Justin Bieber et plus – WWD

Bien qu’elles ne soient sans doute pas les chaussures les plus à la mode, les Crocs ont énormément gagné en popularité au cours de la dernière décennie, en partie grâce à plusieurs partenariats majeurs avec des célébrités et des marques de mode.

Crocs a connu le succès au cours de la dernière année. À une époque où la plupart des autres marques souffraient de la pandémie, Crocs a vu ses ventes augmenter de 12% en 2020, avec un total de 1,38 milliard de dollars. Selon la marque, elle estime une croissance des revenus entre 20 et 25 % pour cette année.

La marque s’est davantage penchée sur les partenariats au cours des dernières années. Après des collaborations de haute couture réussies et marquantes avec Christopher Kane et Balenciaga, Crocs a poursuivi sur sa lancée avec des partenariats avec d’autres marques de mode telles que Barneys New York, Alife, Chinatown Market et autres.

Crocs a également augmenté ses partenariats avec des célébrités, travaillant sur des collaborations fructueuses avec Post Malone, Justin Bieber et Bad Bunny.

Maintenant que Crocs se prépare pour sa dernière collaboration majeure avec DJ Diplo, lauréat d’un Grammy, qui fera ses débuts le 8 juin, WWD revient sur certaines des plus grandes collaborations de la marque au cours des dernières années. Lisez la suite pour en savoir plus.

Diplo

La dernière collaboration de célébrités de Crocs est avec le DJ Diplo, lauréat d’un Grammy. La collaboration comprend des sabots classiques Crocs à thème psychédélique et des sandales Crocs classiques. Le sabot classique de Diplo est conçu dans un motif de tourbillon de peinture rose, bleu et jaune et la sandale classique Crocs est conçue dans un motif de tourbillon de peinture jaune, orange et bleu. Les styles sont également livrés avec huit breloques Crocs phosphorescentes, appelées Jibbitz, dont une breloque champignon en trois dimensions.

“Je porte mes Crocs littéralement partout, donc je suis ravi d’en avoir avec mon nom dessus et que d’autres puissent les avoir aussi”, a déclaré Diplo dans un communiqué. « Crocs m’a aidé à donner vie à mes aventures avec ces designs et les breloques Jibbitz en forme de champignon tridimensionnel, lumineux et phosphorescent sont plus cool que je ne l’aurais imaginé. Désormais, les fans peuvent se promener avec moi avec le sabot classique ou la sandale classique Crocs. »

Justin Bieber

Justin Bieber et sa marque de mode Drew House ont collaboré avec Crocs à deux reprises l’année dernière. La première collaboration de Bieber, qui est sortie en octobre, comprenait le style Classic Clog de la marque dans la teinte jaune emblématique de la marque Drew House. Le style est venu avec huit Jibbitz, y compris le logo du visage souriant de Drew House, des arcs-en-ciel, des marguerites et des tranches de pizza. Selon Crocs, le style s’est vendu en moins de deux heures aux États-Unis

Crocs et Bieber ont poursuivi leur deuxième collaboration en mars, cette fois pour un style Classic Clog de couleur lilas. Les chaussures étaient accompagnées de Jibbitz de type dessin animé et d’une paire de chaussettes de sport blanches de la marque Drew House.

“Les crocs avec des chaussettes sont définitivement le mouvement”, a déclaré Bieber dans un communiqué. “Ils sont confortables, ils sont à la mode et, surtout, c’est amusant d’apporter votre propre style à la façon dont vous les portez.”

Poste Malone

Le partenariat de célébrités le plus notable de Crocs a été avec le rappeur Post Malone, qui a fait équipe avec la marque sur cinq collaborations depuis 2018. Sa dernière collaboration a eu lieu en décembre avec une version rose et noire du Crocs Duet Max Clog II. Les styles comprenaient Jibbitz inspiré des tatouages ​​​​du rappeur, comme des images de raisins, de cœurs et de canards en caoutchouc.

Les autres collaborations Crocs de Post Malone ont inclus des designs avec un motif diable, un sabot jaune avec une image de fil de fer barbelé, un sabot inspiré de la forêt tropicale et un sabot à motif camouflage noir et bleu. Les collaborations Crocs du rappeur se vendaient généralement 60 $, mais sont maintenant disponibles sur des sites de revente pour des centaines de dollars.

Mauvais lapin

Bad Bunny a fait équipe avec Crocs en septembre pour une paire de sabots Crocs phosphorescents sur le thème céleste. Les chaussures blanches étaient accompagnées d’un éventail de Jibbitz mettant en vedette des planètes et des étoiles.

“Je crois qu’il faut être vrai et ne pas m’imposer de limites, ce que Crocs représente également, et c’est le message que je veux toujours m’assurer d’envoyer à mes fans”, a déclaré Bad Bunny dans un communiqué de presse. « En tant que fan de longue date, créer mon propre design pour Crocs était très amusant. J’espère qu’ils inspireront les autres à s’amuser avec leur style personnel et à porter ce qui les rend heureux.

Marché de quartier chinois

Chinatown Market, qui est actuellement en train de changer de nom, s’est associé à Crocs à plusieurs reprises au fil des ans. La collaboration la plus populaire de la marque a eu lieu en septembre lorsqu’elle a co-créé un sabot Crocs multicolore et tie-dye inspiré des Grateful Dead. Le style vintage a fait un clin d’œil au groupe avec son ours dansant Jibbitz, qui faisait référence à l’album du groupe de 1973, « History of the Grateful Dead, Volume 1 ». Les chaussures se vendaient 60 $ et se sont rapidement vendues. En raison de la popularité de la collaboration, Crocs a réédité le style en janvier.

Barneys New York

Le détaillant aujourd’hui disparu s’est lancé dans le battage médiatique des Crocs en 2019 avec sa propre collaboration de haute couture. Les marques se sont associées sur deux styles d’inspiration punk, l’un en noir avec des chaînes et des Jibbitz à pointes et l’autre en denim bleu qui comportait également des clous et des pointes. Les deux styles se vendaient 90 $ et sont peu disponibles sur les sites de revente jusqu’à 800 $.

Les plaisirs

La marque Pleasures basée à Los Angeles a collaboré deux fois avec Crocs depuis 2019. Sa première collaboration était un style Classic Crocs noir avec un design squelette, qui coûte maintenant jusqu’à 550 $ sur les sites de revente.

Pleasures a ensuite fait équipe à nouveau en 2020 pour un style Crocs de camouflage orange inspiré d’Halloween avec Jibbitz avec le logo de la marque.

Takashi Murakami

Crocs a entamé sa première collaboration avec un artiste en 2019, en s’associant à Takashi Murakami pour un style sabot multicolore qui a fait ses débuts au Complex Con. Murakami a tiré parti de ses images emblématiques pour la collaboration, transformant son célèbre ours en peluche et ses motifs floraux souriants en Jibbitz. La collaboration est actuellement disponible sur des sites de revente jusqu’à 1 350 $.

Balenciaga

Le designer Demna Gvasalia a donné à Crocs une cure de jouvence haute couture pour le défilé de prêt-à-porter Balenciaga printemps 2018, où il a habillé plusieurs modèles de sabots à plateforme en rose, vert, jaune et noir. Le style est venu avec Jibbitz avec le logo Balenciaga, des fleurs et le drapeau italien, entre autres images. Les sabots se vendaient 850 $ et se sont rapidement vendus.

“C’est une chaussure très innovante”, a déclaré Gvasalia à Vogue à propos de la collaboration. “C’est léger, c’est un moule en mousse monobloc et pour moi, ce genre de techniques et travailler avec ce genre de matériaux est très Balenciaga.”

Une vie

Crocs s’est associé à la marque de streetwear Alife en 2018 pour une version innovante du sabot classique de la marque. La marque a conçu une paire de sabots Crocs blancs estampés du logo Alife et comportant une chaussette de sport blanche intégrée à rayures bleues et rouges.

Cette collaboration comprenait également deux autres styles de sabots classiques en gris : un avec le logo Alife en noir et un autre avec Jibbitz en trois dimensions censé ressembler aux monuments de New York, comme la Statue de la Liberté et les ponts.

Christophe Kane

Christopher Kane a surpris les spectateurs lors de son défilé pour le 10e anniversaire en 2016 lorsque ses mannequins ont défilé sur la piste en portant des sabots Crocs personnalisés à imprimé marbre et ornés de pierres précieuses naturelles Jibbitz. Les chaussures ont suscité des sentiments mitigés de la part de la foule de la mode, mais Kane a fermement défendu la collaboration.

“Les crocs sont géniaux, je les adore”, a déclaré Kane à WWD après le spectacle. «Je me fiche de ce que les gens pensent. Je ne pense pas que quiconque ait le droit de dire bien ou mal, à moins qu’il ne soit Dieu, sinon tais-toi.

Kane a approché Crocs lui-même pour la collaboration et son équipe a travaillé sur les quatre motifs et breloques en marbre. Ils étaient vendus dans un petit assortiment de magasins où Kane distribuait ses créations.

“Je pense que lorsque vous regardez les objets que Christopher a construits, c’est quelque chose de vraiment spécial”, a déclaré la présidente de Crocs, Michelle Poole. « Une partie de son esthétique du design consiste à créer l’extraordinaire à partir de l’ordinaire. Il y a de la beauté dans toutes les pierres précieuses individuelles et comment elles améliorent vraiment la forme générale du sabot, ainsi que la finition en marbre. Et de près, tous ces charmes faits à la main sont quelque chose de vraiment spécial.

Kane a ensuite signé une autre collaboration avec Crocs, cette fois quatre sabots à imprimé tigre ornés de Jibbitz floral.

