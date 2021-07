Post Malone partage un aperçu du prochain single, Motley Crew

Post Malone a partagé un aperçu de la vidéo de son nouveau single “Motley Crew” sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder les images ici.

Le rappeur/chanteur devrait faire son retour demain 9 juillet avec son premier single solo de 2021.

Postant sur Instagram hier soir, le 7 juillet, Malone a partagé un extrait de la vidéo “Motley Crew”. Les visuels montrent l’artiste conduire une voiture sur une piste de course de style NASCAR, avant de danser et de célébrer sur la piste avec un groupe d’amis.

La vidéo de “Motley Crew”, qui semble également inclure une très brève apparition de Tommy Lee de Mötley Crüe, a été réalisée par Cole Bennett.

Malone a également récemment annoncé qu’il était prêt à se produire dans un certain nombre de festivals américains cette année, notamment Lollapalooza Chicago, Rolling Loud Miami et Governors Ball. Il sera également en tête d’affiche du Rock in Rio Lisboa en 2022. Ce dernier événement a récemment confirmé que Post Malone fera la une le 26 juin 2022 – le dernier jour de Rock in Rio Lisboa 2022. Le soutien viendra d’Anitta, Jason Derulo et HMB.

Ailleurs, le rappeur/chanteur sera en tête d’affiche du Lollapalooza Chicago cette année. Miley Cyrus, Tyler, the Creator et Foo Fighters seront également en tête d’affiche de l’événement. Après avoir obtenu le feu vert de la ville de Chicago le 13 mai, Lollapalooza reviendra à Grant Park pour ses festivités habituelles de quatre jours entre le 29 juillet et le 1er août 2021.

Pendant ce temps, Malone sera au cœur du 10e anniversaire de le festival de musique du bal des gouverneurs se déroulera du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre au complexe Citi Field dans le Queens.

Le festival marquera l’anniversaire avec une programmation de plus de 60 artistes, dont Billie Eilish, A$AP ROCKY, J Balvin, DaBaby, Megan Thee Stallion, RÜFÜS DU SOL, Ellie Goulding, Leon Bridges, 21 Savage, Young Thug, Portugal . The Man., Burna Boy, Future Islands, Phoebe Bridgers, Jamie XX, Carly Rae Jepsen, Big Thief, Bleachers et bien d’autres.

Pré-enregistrez le “Motley Crew” de Post Malone.