Post Malone sort « l’édition complète » de « Stoney »

Poste Malone a sorti l’édition complète de son album révolutionnaire Stoney. Le projet mis à jour comprend des instrumentaux pour chaque chanson de l’album, y compris des succès massifs comme « Félicitations » et « White Iverson ».

Après l’avoir broyé dans une relative obscurité, Malone a été découvert par l’équipe de production de FKi et, en août 2015, a sorti « White Iverson », qui est devenu viral et l’a catapulté du rappeur SoundCloud à une véritable star.

Au fur et à mesure que son profil commençait à grandir, le statut de ses collaborateurs augmentait également. Il a travaillé avec Kanye West, a décroché une place convoitée en tant que Justin Bieberd’ouverture de la tournée de , et a abandonné sa mixtape bien reçue du 26 août, avec des apparitions en tant qu’invités de Larry June, 2 Chainz, FKi 1st, Jeremih, Lil Yachty, Jaden Smith et Teo.

Après s’être fait un nom et avoir été cosigné par la crème de la crème de l’industrie musicale, Post Malone a préparé Stoney. Sorti le 9 décembre 2016, il l’a solidifié en tant que star.

Couvrant 18 pistes et d’une durée d’un peu plus d’une heure, Stoney présente Post Malone comme un artiste polyvalent qui n’a pas peur d’être brutalement honnête à propos de ses démons. D’emblée, sa fluidité artistique refuse de se laisser enfermer par des perceptions critiques : il intègre toutes ses influences, du hip-hop, de la pop, voire de la country, pour créer un son unique.

Tout au long de l’album, Malone aborde sa lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme, et comment sa nouvelle renommée a amplifié ces problèmes.

Mais il sait aussi sortir de sa coquille mélancolique et savourer le fruit de son travail. Stoney puise dans toute la gamme émotionnelle de l’expérience humaine.

Achetez ou diffusez Stoney (édition complète).

Liste des morceaux de l’édition complète de Stoney :

Gros mensonge

Verre à whisky cassé

Du froid

Toutes nos félicitations

Déjà vu

Ressentir

Se sentir Whitney

Allez Flex

Frappez aussi fort

Je m’effondre

Laisser

L’argent m’a fait le faire

Pas d’option

Patient

Trop jeune

Là-haut

Iverson blanc

Bien à vous, Austin Post

Verre à Whisky Cassé / Instrumental

Gros mensonge / Instrumental

Déjà vu / Instrumental

Pas d’option / Instrumental

Froid / Instrumental

Je m’effondre / Instrumental

Patient / Instrumental

Allez Flex / Instrumental

Sensation / Instrumental

Trop jeune / Instrumental

Félicitations / Instrumental

Là-haut / Instrumental

Bien à vous, Austin Post / Instrumental

Congé / Instrumental

Hit This Hard / Instrumental

L’argent m’a fait le faire / Instrumental