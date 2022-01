Post Malone tire sur une maison de disques pour avoir retardé la sortie de son album

Post Malone a connu une énorme année 2019 grâce à son album Hollywood’s Bleeding, qui comprenait six singles à succès. Les fans attendent toujours une suite, et il semble que Republic Records et sa société mère Universal Music Group soient à blâmer pour le retard, du moins selon le co-gérant du chanteur, Dre London. Lundi, Londres a accusé le label de Malone d’avoir retardé la sortie de son nouvel album.

« Notre synchronisation et notre énergie toujours à un niveau insensé !! L’album est terminé !! Nous sommes prêts », a écrit London aux côtés d’un trio de photos de lui et de Malone. « Mais semble [Republic Records and Universal Music Group] n’est pas. Les fans de Posty n’ont plus besoin de me presser, nous avons fait notre part !! Il est maintenant temps pour le label de bien faire les choses avant de sortir BIG Album ! Frappez-les ! Nous avons été prêts comme vous ! #DreVision #2022 Il est temps !!! » Malone n’a pas commenté la situation sur sa propre page Instagram.

Les représentants de Republic et Universal n’ont pas non plus commenté les affirmations de Londres. Une source a déclaré à Variety que le nouvel album de Malone était prêt à sortir depuis un mois. Selon l’initié, Malone a déjà rempli son contrat initial avec Republic et les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur son avenir avec le label, ce qui est la raison d’un hold-up. Les pourparlers bloqués entre Malone et Republic pourraient être la raison pour laquelle Londres a déclaré qu’il était temps pour le label de « faire les affaires correctement ».

Fin 2020, Malone a déclaré au Wall Street Journal qu’il travaillait sur son prochain album, qui, espérait-il, remonterait le moral pendant la pandémie de coronavirus. « Je travaille sur un album maintenant. Il y a tellement de choses à dire en ces temps qui donneront de l’espoir aux gens et, espérons-le, remonteront le moral des gens », a déclaré Malone en juillet 2021. « Parce que c’est une période sombre en Amérique. C’est une période sombre en le monde. Honnêtement, pour un auteur-compositeur, être à la maison toute la journée est une bénédiction et une malédiction. Dans les moments les plus sombres, j’essaie juste d’en faire quelque chose de beau. «

Malone, de son vrai nom Austin Richard Post, a sorti ses trois premiers albums et une mixtape sur Republic. Il a enregistré les plus grands succès de sa carrière jusqu’à présent avec Hollywood’s Bleeding, qui comprenait « Wow », « Circles », « Goodbyes », « Enemies », « Allergic » et « Take What You Want ». Il présentait également « Sunflower », sa collaboration avec Swae Lee pour Spider-Man: Into the Spider-Verse. L’année dernière, Hollywood’s Bleeding a été nominé pour l’album de l’année aux Grammys, tandis que « Circles » n’a pas marqué pour l’enregistrement et la chanson de l’année. En 2021, Malone a sorti les singles « Morley Crew » et « One Right Now » en avant-première pour le quatrième album à venir. Il est également apparu sur « Life’s a Mess II » avec Juice Wrld et Clever, et « I Did It » de DJ Khaled.