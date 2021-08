Postal: Brain Damaged se moque de DOOM Eternal dans une nouvelle bande-annonce

Image : Hyper étrange

Postal a fait sensation lors de sa sortie initiale dans les années 90 sur PC, principalement grâce à son scénario super violent et à ses visuels sanglants. Nous avons remasterisé ce jeu sur Switch en 2020, mais la prochaine entrée de Postal adopte une approche légèrement différente et vise à imiter le gameplay des titres FPS classiques comme PERTE et Duc Nukem.

Running With Scissors – le studio à l’origine du Postal original – s’est associé à la tenue polonaise Hyperstrange pour créer Poste : cerveau endommagé, et a publié une bande-annonce qui se moque de DOOM Eternal cinématique d’ouverture. La bande-annonce – qui révèle également que Corey Cruise, favori des fans, exprime le « Postal Dude » – est remplie de mauvais langages, nous ne l’intégrerons donc pas ici, mais vous pouvez vous rendre sur YouTube pour le vérifier, si vous le souhaitez. .

Postal: Brain Damaged arrive sur Switch l’année prochaine, avec les versions Xbox et Playstation. La version PC sera toutefois lancée en premier, également en 2022.

Voici quelques relations publiques :

Running With Scissors, les créateurs de la série POSTAL, et Hyperstrange, le développeur de POSTAL: Brain Damage, ont révélé leur choix de casting pour l’anti-héros emblématique de la série, le POSTAL DUDE dans le prochain spin-off. L’annonce se présente sous la forme d’un court métrage d’animation, mettant en vedette l’interprétation Brain Damaged du DUDE, suivi d’un teaser de gameplay court mais charnu.

Avec POSTAL: Brain Damaged, Hyperstrange emmène la tristement célèbre série de tireurs dans une toute nouvelle direction, passant de l’habituel bac à sable ultra-violent et ouvert à un gameplay rapide, basé sur les compétences et stimulant avec une campagne traditionnelle basée sur les niveaux, un mouvement fluide , et un esprit et un flair visuel dignes des années 90. Cela donne un sens plus profond à l’amusement affectueux de l’inoubliable cinématique DOOM Eternal dans la cinématique d’introduction. Selon le développeur, POSTAL: Brain Damaged, tout en restant fermement ancré dans POSTALVERSE, s’inspire davantage de jeux de tir modernes tels que le dernier DOOM que de POSTAL 4, acclamé par les fans, la dernière entrée de la série principale. Très attendu par la communauté des joueurs de POSTAL et la base de fans « boomer-shooter », POSTAL: Brain Damaged a été annoncé pour la première fois en septembre 2020, en tant que spin-off autonome de la série créée à la fin des années 1990 par Running With Scissors. Les créateurs de la franchise sont impliqués dans la production, garantissant que Hyperstrange, basé à Varsovie, reste fidèle à l’esprit POSTAL bien-aimé des fans.

POSTAL: La démo Brain Damaged sera présentée lors de l’événement en ligne Steam Next Fest en octobre, donnant à chacun la chance de jouer à travers toute la première section du jeu. Le jeu devrait sortir au début de 2022 sur PC, suivi des versions Xbox, Playstation et Nintendo Switch.

