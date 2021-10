Poste baissier dans une phase haussière. Conseil à considérer.

Chers Hodler,

Poste baissier dans une phase haussière. Je m’attends à des votes négatifs, mais je suis heureux de les avoir si cela me permet de donner de la sagesse à 1 ou 2 personnes. Dans cet article, je voulais énumérer quelques éléments à prendre en compte lors de l’entrée dans ce qui pourrait être l’une des semaines les plus folles d’évolution des prix que nous ayons vues depuis quelques années.

Je veux préfacer mes propos en disant que j’ai été, et suis toujours, un HODLER de BTC et d’autres cryptos depuis de nombreuses années et que j’ai également été brûlé dans le passé et que des portefeuilles importants ont diminué parce que je n’ai pas pris de bénéfices quand tant les fondamentaux me criaient de le faire. Je ne suis pas un professionnel. Cependant, j’ai une forte passion pour le trading et j’aime tout Bitcoin, et la communauté crypto au sens large cherche à réaliser.

Voici mes réflexions pour l’avenir :

1. Achetez le battage médiatique, vendez les nouvelles. Cotation Coinbase et contrats à terme. Ces deux événements ont été tout aussi importants que l’annonce récente d’un ETF Bitcoin à terme américain, qui devrait se poursuivre la semaine prochaine. Lorsque des événements mentionnés précédemment se sont produits, le prix a souvent augmenté les semaines précédentes (achat dans le battage médiatique) et s’est écrasé le jour ou les jours plus tard après que la nouvelle a été publiée et confirmée.

2. Comme l’a dit Warren Buffett, « Ayez peur lorsque les autres sont avides ». Il faut une recherche de Bitcoin sur YouTube pour voir le grand nombre de flèches vertes, de taureaux et de visages choqués à l’heure actuelle pour agir/considérer ce conseil. Plus encore, l’indice BTC de peur / cupidité est à un point où le rejet / la correction des prix s’est produit sept fois au cours de la dernière année. Voir le lien suivant : [https://ibb.co/Fwz5fRk](https://ibb.co/Fwz5fRk). J’ai superposé le prix BTC à un an et l’indice de la peur de la cupidité. Les lignes blanches représentent les fois où le prix n’a pas dépassé ce point et a plutôt rebondi ou consolidé, entraînant une baisse de prix décente (> 15%).

4. Rien n’est linéaire. Le prix a été trop euphorique. Bitcoin et tous les actifs aiment retracer. C’est essentiel pour la longévité d’une course de taureaux. Depuis le 25 septembre, le prix n’a pas retracé > ~ 7% du haut vers le bas. C’est relativement rare, surtout avec le volume supérieur à la moyenne que nous avons vu depuis cette date.

5. Enfin, Evergrande. Autant nous aimons penser que BTC n’est pas lié aux marchés traditionnels, il l’est. Je ne vais pas vous faire la leçon sur ce qui se passe. Si vous ne savez pas ce que je veux dire en déclarant simplement Evergrande, recherchez-le sur Google et lisez. Il n’a pas disparu et n’est pas de sitôt. Cela pourrait avoir un impact considérable sur cette course euphorique que nous vivons si le marché traditionnel au sens large devait s’effondrer.

Autant j’aimerais vous faire rêver que nous allons surpasser l’ATH et aller sur la lune à partir d’ici, j’ai été guidé par mes émotions tant de fois dans des moments comme celui-ci et je voulais donner (ce que j’espère ) sont de sages conseils.

Restez en sécurité là-bas, famille <3

