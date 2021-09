Poste de traite du Nouveau Monde — Comment vendre des objets dans le Nouveau Monde

New World, comment trader est l’une des fonctionnalités les plus importantes du MMO d’Amazon et aussi l’une des plus déroutantes au départ.

Le système des postes de traite du Nouveau Monde est un système complexe auquel il faut un certain temps pour s’habituer, mais il récompense ceux qui y prêtent attention. Vous pouvez gagner beaucoup d’or si vous êtes en phase avec ce que veut la communauté autour de chaque publication.

Comment faire du commerce dans le Nouveau Monde — Où vendre des objets dans le Nouveau Monde



Le Nouveau Monde n’a pas de marchands traditionnels, donc vendre des marchandises non désirées au poste de traite est votre seul moyen de gagner de l’argent en dehors des quêtes.

Chaque ville a un poste de traite où vous pouvez acheter des objets à vendre et poster les vôtres. Les économies locales déterminent ce qui est proposé et les profits et les pertes auxquels les deux parties peuvent s’attendre. Il y a des frais de publication minimes et une taxe sur tout ce qui est vendu, donc si vous vendez 100 pièces d’or d’huiles, par exemple, vous n’obtiendrez que 90 pièces d’or après la taxe.

Nouvel ordre de vente mondial et ordre d’achat

Une autre caractéristique unique au poste de traite de New World est l’ordre d’achat. Ceux-ci vous permettent d’acheter ou de vendre un nombre défini d’articles sur une période de temps à un prix que vous spécifiez avant d’établir la commande. Vous paierez le montant total à l’avance, puis vous le ferez rembourser si la commande ne peut pas être exécutée. Les ordres d’achat et de vente sont liés à des postes de négociation spécifiques, ce qui signifie que vous pouvez avoir plusieurs commandes simultanées pour le même article.

New World comment trader — Comment gagner de l’argent dans New World



Gagner de l’argent dans les comptoirs du Nouveau Monde est beaucoup plus facile une fois que vous avez augmenté certains niveaux de compétence et que vous pouvez récolter des matériaux plus rares. Des objets tels que le bois vieilli, les matériaux de fabrication de potions et, essentiellement, tout ce qui nécessite des efforts pour trouver ou fabriquer, se vendent presque toujours pour des quantités d’or décentes.

Il en va de même pour l’équipement. Vous pourriez devenir trop grand pour votre équipement assez rapidement, mais les nouveaux naufragés sont toujours à la recherche d’une mise à niveau, surtout une fois qu’ils ont atteint certains des donjons les plus difficiles du Nouveau Monde. Une bonne pratique à suivre est de mettre vos vieilles armes et armures en vente dès que vous trouvez quelque chose de mieux, et si cela ne se vend pas à un poste de traite, mettez-le en vente dans un autre.

Meilleurs articles du Nouveau Monde à vendre



Trois articles se sont régulièrement bien vendus pendant la bêta, bien qu’ils soient un peu plus difficiles à obtenir. Le poisson et les filets étaient très demandés, il vaut donc la peine d’augmenter votre niveau de pêche pour obtenir des résultats de meilleure qualité. Les runes de possession, disponibles via les quêtes de faction, et les sacs que vous pouvez fabriquer ou gagner dans les quêtes sont également régulièrement très demandés.

Cependant, avant de publier quoi que ce soit, assurez-vous de vérifier le prix demandé en général. C’est un bon moyen de trouver de bonnes affaires pour vous-même, mais vous pourriez avoir de la chance et gagner beaucoup plus d’or s’il y a une augmentation de la demande pour certaines ressources.

Nouveau monde comment collecter de l’argent au poste de traite



La réponse courte est : non. L’argent des ventes et des commandes de vente va directement dans votre portefeuille. New World lance une petite notification facile à manquer lorsque quelque chose se vend, et vous n’avez rien d’autre à faire pour récupérer votre argent.

