Postes au tribunal : le gouvernement bouge et réintègre Cheema à la NCLT jusqu’au 20 septembre

Le gouvernement a accepté jeudi, à titre exceptionnel, devant la Cour suprême, de réintégrer le juge Ashok Iqbal Singh Cheema en tant que président par intérim du Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) jusqu’à la date de son départ à la retraite le 20 septembre et d’envoyer le titulaire , le juge M Venugopal, en congé jusque-là.

Le développement intervient quelques minutes après qu’un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a exprimé son mécontentement et a qualifié la réduction brutale du mandat du juge Cheema avant la date d’échéance de la retraite de “maladroite”.

Le gouvernement a concédé d’autoriser le juge Cheema à réintégrer le poste après que la magistrature a menacé de suspendre suo motu la loi de 2021 sur la réforme des tribunaux. ne doit pas être considéré comme un précédent.

Le juge Cheema avait déposé la requête contestant la décision hâtive du gouvernement de le remplacer par le juge M Venugopal, à peine 10 jours avant sa retraite. L’avocat principal Arvind Datar, représentant le juge Cheema, a déclaré qu’il n’était pas approprié de traiter un ancien juge de la Haute Cour de Bombay, qui faisait partie de la profession juridique depuis 40 ans, de cette manière.

Au début, le procureur général KK Venugopal, tout en défendant l’action du gouvernement, a déclaré qu’à toutes fins officielles, le juge Cheema serait considéré comme ayant terminé son mandat, mais uniquement sur papier puisque le gouvernement avait nommé une autre personne à sa place et qu’il aurait droit à la pleine retraites et avantages sociaux. Il a ajouté qu’il serait très « gênant » si le gouvernement renomme le juge Cheema après avoir nommé un nouveau président par intérim, le juge Venugopal.

Alors que l’affaire a été ajournée pendant 30 minutes pour que l’AG puisse prendre des instructions, le gouvernement a cligné des yeux et a autorisé la réintégration du juge Cheema. “Nous avons donc décidé qu’il serait autorisé à se rendre au bureau et à prononcer des jugements (en instance)”, a déclaré l’AG, ajoutant que le président actuel, le juge Venugopal, serait mis en congé.

Appréciant les efforts d’AG pour sortir de l’impasse, le Banc a remercié Venugopal d’avoir résolu le problème.

Le juge Venugopal, membre judiciaire de Chennai Bench de la NCLAT, est le troisième président par intérim consécutif de la NCLAT depuis le départ à la retraite du président régulier de la NCLAT, le juge SJ Mukhopadhaya, en mars de l’année dernière.

