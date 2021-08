Postes que le club devrait combler cet été

in

Malgré de bonnes nouvelles sur le transfert de Southampton ces derniers temps, les Saints ont encore quelques points d’interrogation sur le club. La question principale, bien sûr, tourne autour de l’avenir de Danny Ings et de Jannik Vestergaard. L’Anglais et le Danois semblant tous deux en demande cet été, un départ pour l’un, sinon les deux, semble imminent.

Une autre préoccupation majeure, cependant, reste le manque de profondeur à tous les niveaux pour le club. Alors que les récentes signatures de Tino Livramento et Dynel Simeu de Chelsea ont ajouté à la fois de la jeunesse et de la profondeur à la ligne de fond des Saints, d’autres sujets de préoccupation demeurent. A savoir, ce côté de Southampton manque encore de profondeur dans l’ensemble. Sans renforts supplémentaires, un énorme écart de compétences pourrait se produire entre les habitués de la première équipe et leurs remplaçants.

Quels postes ont encore besoin de nouvelles recrues ? Découvrons et examinons les premières positions de l’équipe que Southampton doit encore pourvoir au cours de la fenêtre de transfert d’été en cours.

Laisser derriere

L’un des plus gros trous restants de cette équipe de Southampton est le manque d’options secondaires à l’arrière gauche. Malgré les signatures des arrières latéraux Tino Livramento et Romain Perraud, Southampton manque de vraie profondeur à l’arrière gauche. Alors que Perraud comblera le trou laissé par l’arrière latéral de longue date des Saints Ryan Bertrand, Livramento ne sera presque certainement pas une option d’arrière gauche à l’avenir.

Tout au long de son passage dans les rangs des jeunes de Chelsea, Tino Livramento a fait un total de 54 apparitions pour les équipes de jeunes Blues. Sur ces 54 apparitions, le jeune Anglais n’a disputé qu’un seul match sur le côté gauche de la formation. Manquant d’expérience à jouer sur le côté gauche, il serait insensé de s’attendre à ce que Livramento soit une option à l’arrière gauche, au moins au début de sa carrière.

Bien que Mohammed Salisu puisse également être une option à l’avenir, le Ghanéen devrait jouer pour le club cette saison à son poste de défenseur central naturel. Dans l’ensemble, bien que le club dispose de quelques options secondaires à l’arrière gauche, aucune ne convient parfaitement. Malgré un manque de fonds de transfert, une véritable sauvegarde à l’arrière gauche est définitivement une position que Southampton doit toujours cibler.

Milieu central

Dans un univers alternatif, Southampton aurait eu d’énormes problèmes au milieu de terrain la saison dernière. Jouant deux joueurs extrêmement jeunes et inexpérimentés au centre du milieu de terrain, les résultats auraient probablement été désastreux. Heureusement, cette situation ne s’est jamais produite. Grâce à la polyvalence de Stuart Armstrong et à la fiabilité à toute épreuve de James Ward-Prowse, les Saints ont pu garder la situation au milieu de terrain sous contrôle.

Cependant, cette situation ne peut pas être invoquée en permanence. Alors qu’Oriol Romeu et Ibrahima Diallo entrent dans la campagne en bonne santé et en forme, ces deux plus Ward-Prowse ne totalisent que trois milieux de terrain de premier choix. Pour éviter tout problème massif, Southampton doit ajouter une autre option de milieu de terrain central avant le début de la campagne.

Défenseur central

Actuellement, il existe une situation plausible où Danny Ings reste avec Southampton pour la durée de cette saison. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Jannik Vestergaard. Bien que les racines et la touche de notation d’Ings offrent une valeur supérieure à la plupart des frais de transfert proposés, il n’en va pas de même pour Vestergaard. A ce stade, la star danoise semble vouée à un transfert loin de St. Mary’s.

Pour cette raison, Southampton devra peut-être bientôt trouver un remplaçant pour le défenseur central. Sans Vestergaard, les options de défenseur central des Saints sont Mohammed Salisu, Jan Bednarek et Jack Stephens. En ce qui concerne les options de départ, Salisu et Bednarek sont tous deux des choix solides. Le problème, cependant, commence avec Jack Stephens.

Une bonne option de deuxième choix, Jack Stephens ne possède tout simplement pas la qualité nécessaire pour être un titulaire régulier de la Premier League. S’appuyer uniquement sur le défenseur anglais semble au mieux malheureux. Pour cette raison, la signature d’un autre défenseur central doit être envisagée pour Southampton cet été.

