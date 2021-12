Postez Malone, Halsey et bien d’autres en tête d’affiche du Hangout Music Fest

Hangout Music Fest a annoncé la programmation de son retour très attendu sur les plages de Gulf Shores, en Alabama, du 20 au 22 mai. Poste Malone, Phoebe Bridgers, Apprivoiser Impala, Megan Thee étalon, Halsey, et d’autres sont définis comme titre.

Pendant trois jours, les participants se réuniront sur les plages de sable blanc des célèbres Gulf Shores du sud de l’Alabama pour un festival axé sur la communauté qui est devenu un favori pour les fans et les artistes depuis ses débuts en 2010. En partie festival de musique et en partie expérience de voyage immersive, les invités auront également la chance de participer à une variété d’activités et d’événements qui contribuent à faire de Hangout de véritables vacances musicales.

Parmi les autres têtes d’affiche et faits saillants de la programmation du Hangout 2022, citons la sensation R&B et rap Doja Cat, groupe pop-punk emblématique de Chicago Garçon radio-actif, la musique de danse bien-aimée se démarque ILLENIUM, le chanteur country primé Kane Brown, le rappeur de Louisville Jack Harlow, le DJ et producteur germano-russe Zedd, l’artiste country-pop née au Texas Maren Morris, le chanteur et auteur-compositeur soul Leon Bridges, et Suite.

L’inscription en prévente pour les billets pour Hangout 2022 est désormais disponible sur le site officiel du festival. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour une durée limitée pour participer à la date de prévente du 10 décembre, tandis que la vente générale du festival aura lieu le 13 décembre. Les billets d’admission générale de 3 jours coûtent 339 $ pendant la vente Early Bird et passeront à 359 $ par la suite. Il existe également une option GA Plus de 3 jours au prix de 509 $ qui comprend l’accès au bosquet GA Plus avec des toilettes privées climatisées, des plats de qualité supérieure et des zones de détente, ainsi que des entrées prioritaires GA Plus à toutes les portes du festival.

Visitez le site Web officiel du Hangout Music Fest pour plus d’informations.

Programmation du Hangout Music Fest :

Poste Malone

Apprivoiser Impala

Halsey

Chat Doja

Garçon radio-actif

ILLENIUM

Megan toi étalon

Marron Kane

Zedd

Jack Harlow

Maren Morris

Phoebe Bridgers

Ponts Léon

Louis l’enfant

Toujours Woozy

Olivier

CALOMNIE

Le groupe CAMINO

Lil Yachty

Coutelier de Chelsea

La tête et le coeur

Sublime avec Rome

T-Douleur

Surfaces

Flo Milli

Fait sur

Café

Lueur du jour

DIESEL (Shaquille O’Neal)

Fletcher

Brélande

Taxi lunaire

Tyla Yaweh

Rémi Loup

Le ruisseau et le bluff

beabadoobe

PIÈCE LATÉRALE

Paul Cauthen

Modèle

Surf Mesa

Joie Oladokun

KennyHoopla

Briston Maroney

Bankrol Hayden

Lucii

SNBRN

AUDREY NUNA

347aidan

ericdoa

renforshort

LP Giobbi

Épave de navire

Zach Hood

JVNA

VNSSA

Blu DeTigre

NOTD

Luttrell

Neal François

la fleur

Hugel

Tre’Amani

Retourner

Chaque nuit

gabriel noir

Bren Joie

Montell2099

Hastings

Madds

Petey Martin