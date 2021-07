Postuler dans les collèges est devenu compétitif, mais votre portefeuille extra-académique pourrait-il être le différenciateur ?

Les activités parascolaires nourrissent un enfant de manière holistique.

Par Yashovardhan Poddar et Akshay Rampuria

Cela fait plus d’une décennie que le film emblématique, 3 Idiots, a captivé le cœur et l’esprit de millions de parents indiens sur la façon dont ils devraient soutenir leurs enfants à l’école et au collège. Les parents indiens d’aujourd’hui, qui se remettent d’une année d’apprentissage en ligne pendant la pandémie, se sont éloignés de la rhétorique selon laquelle seules les marques comptent.

Bien que tous les parents veuillent que leur enfant réussisse bien, ils se rendent également compte que de bonnes notes ne suffisent pas pour entrer dans une bonne université et ne garantissent pas non plus une carrière réussie.

Voyons d’abord le problème d’entrer dans un bon collège. L’enseignement supérieur en Inde souffre d’un problème typique d’offre de demande – il y a trop d’étudiants et tout simplement pas assez de places. L’année dernière, 5,63 étudiants lakh ont demandé 64 000 places disponibles à l’Université de Delhi. Pour chaque siège, il y avait près de 9 étudiants en compétition. Parmi les universités de l’Ivy League à l’étranger, le taux d’acceptation reste à un chiffre, alors que le taux d’acceptation de l’Université Harvard n’est que de 4,6%.

Entrer dans une bonne université n’est pas seulement une question de notes. Quelque chose doit différencier deux étudiants qui obtiennent un 1560 sur 1600 sur leur SAT ou un 98 pour cent dans leurs examens du conseil. Ce qu’ils font en dehors de la classe peut finir par faire toute la différence.

Les universités étrangères remarquent des étudiants polyvalents et une fois à l’université, elles leur donnent de nombreuses opportunités de poursuivre des activités parascolaires au niveau national et mondial. Aux Jeux olympiques de Rio 2016, les étudiants de l’Université de Stanford ont remporté 26 médailles, soit plus de médailles que la plupart des pays.

En regardant de plus près, l’Université de Delhi a un quota parascolaire grâce auquel les étudiants qui ont fait preuve d’une participation exceptionnelle au débat, à la danse, au théâtre et à d’autres activités peuvent entrer dans le même collège avec un seuil inférieur pouvant aller jusqu’à 15%.

La plupart des collèges d’arts libéraux en Inde, comme l’Université d’Ashoka, interrogent les candidats. Même les écoles de commerce réputées telles que l’ISB et l’IIM, ont un examen écrit et un entretien personnel. Dans une entrevue personnelle, la confiance avec laquelle un élève se comporte, collabore avec ses pairs et résout les problèmes devient un facteur déterminant.

Participer à une activité parascolaire est l’occasion idéale pour un étudiant de perfectionner ces compétences non techniques. Par exemple, débattre améliore les compétences en communication orale d’un élève. Un groupe d’élèves jouant une pièce ensemble apprendra à communiquer les uns avec les autres et à travailler ensemble. Ils apprendront à trouver des solutions aux problèmes et à ne pas abandonner même lorsque le voyage semble difficile.

Il y a une très bonne raison pour laquelle les collèges ont commencé à accorder plus d’attention aux activités parascolaires dans leur processus de sélection. Aujourd’hui, les startups et les entreprises technologiques ont commencé à recruter en grand nombre dans ces collèges et elles recherchent des candidats qui ont des expériences uniques, sont des résolveurs de problèmes créatifs ou des joueurs d’équipe. Ces compétences non techniques sont devenues à l’avant-plan.

Les parents des villes de niveau 1 en Inde apprécient la valeur des activités parascolaires et investissent du temps et de l’énergie pour aider leur enfant à trouver son créneau, qu’il s’agisse de bloguer sur YouTube ou de créer sa propre boutique Instagram. Vous serez étonné de savoir qu’en Chine, les parents ont commencé à planifier des activités parascolaires lorsque leurs enfants n’ont que 6 ans. Ils optent pour des programmes de niche comme le tir à l’arc, l’escrime et le ballet pour aider leur enfant à se démarquer au moment où il postule à l’université à l’âge de 18 ans !

Les activités parascolaires nourrissent un enfant de manière holistique. Ils ne sont plus un bonus et deviennent de plus en plus partie intégrante de l’éducation d’un enfant. Ces tendances ne sont pas passées inaperçues auprès du gouvernement. La Politique nationale d’éducation 2020 le reconnaît et encourage les écoles à renforcer leurs programmes parascolaires. Au cours de la prochaine décennie, il appartient aux écoles, aux éducateurs et aux startups edtech de travailler ensemble pour soutenir les enseignants, créer des programmes intéressants et faire passer les programmes parascolaires de « extra » à l’essentiel.

(Les auteurs sont les fondateurs d’Openhouse. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

