Posty Fest 2021 annulé deux semaines après son annonce

Crédit photo : Tore Sûtre

Il y a un peu plus de deux semaines, Post Malone a annoncé ses plans pour Posty Fest 2021, qui devait avoir lieu à Arlington, au Texas, les 30 et 31 octobre. Maintenant, le festival en plein air a été officiellement annulé.

Post Malone, 26 ans, a dévoilé le Posty Fest – et a informé les fans que les billets étaient disponibles à l’achat – le jeudi 16 septembre. En plus de Post Malone lui-même, des artistes tels que Roddy Ricch, Megan Thee Stallion, Tyga, Polo G et Lil Uzi Vert ont été présentés comme des artistes lors de l’événement de deux jours, qui devait également comporter “des jeux de carnaval, des manèges, des attractions, de la nourriture, des camions monstres », et d’autres divertissements non musicaux.

Malgré ces plans, Posty Fest 2021 a été suspendu, un message sur le site Web du festival montre, en raison de “problèmes logistiques”.

“En raison de problèmes logistiques affectant la production du festival”, indique l’avis d’annulation, “Posty Fest est reporté à 2022. Les remboursements sont disponibles au point d’achat. Nous avons hâte de faire de 2022 notre plus grande année à ce jour. Restez en sécurité tout le monde, à bientôt. »

Au moment de la rédaction de cet article, Post Malone ne semblait pas avoir commenté publiquement les “problèmes logistiques” qui ont conduit à l’annulation du festival, qui est maintenant mis sur la glace pendant deux années consécutives. De plus, il ne semble pas que les responsables du gouvernement d’Arlington aient mis en place des mesures de verrouillage qui auraient contraint le créateur de “Motley Crew” à annuler son festival, et Posty Fest figure toujours sur le site Web du stade AT&T.

En tout état de cause, on ne sait pas si les circonstances qui ont entraîné l’annulation inattendue affecteront également d’autres festivals de musique, les séries de concerts en cours ou le nombre croissant de tournées prévues pour 2022.

Travis Scott’s Astroworld 2021 – qui devrait attirer au nord de 100 000 fans au NRG Park de Houston en novembre – s’est vendu en moins d’une heure en mai, avec EDC Las Vegas qui devrait commencer (après plusieurs retards) le vendredi 22 octobre.

De plus, alors que Harry Styles, The Rolling Stones, BTS et d’autres groupes avancent avec des plans de performance, 2021 a vu des gens comme Garth Brooks, les Pixies, Spoon et Limp Bizkit annuler des concerts en raison de problèmes de COVID-19. Bigsound, Splendor in the Grass, Tomorrowland, Pepsi Gulf Coast Jam et Bonnaroo ne représentent que quelques-uns des festivals que les organisateurs ont choisi de supprimer cette année.

Mais comme mentionné, plus de quelques artistes se préparent à se lancer dans des tournées mondiales massives en 2022. The Weeknd devrait lancer sa tournée After Hours en janvier, par exemple, Live Nation ayant affirmé en février 2021 que plus de 100 séries de spectacles avaient vendu plus d’un million de billets. Enfin, la dernière tournée de Billie Eilish devrait commencer en février 2022, alors qu’ABBA a l’intention de lancer son concert hologramme en mai prochain.