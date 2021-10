Posty Fest 2021 de Post Malone reporté en raison de problèmes logistiques

Post Malone’s Fête des Postes 2021, qui devait avoir lieu plus tard ce mois-ci, a été reporté à 2022 en raison de “problèmes logistiques”.

L’événement aurait été la troisième édition du festival et l’aurait vu s’étendre à deux jours pour la première fois.

Post Malone devait figurer en tête de l’affiche, tandis que Megan Thee Stallion, Lil Uzi Vert, Jack Harlow, Polo G, Tyla Yaweh, Tyga, Roddy Ricch, Turnstile, Iann Dior, Flo Milli et bien d’autres devaient se produire. L’événement devait également être organisé par le DJ et artiste Kerwin Frost.

Posty Fest 2021 devait se dérouler entièrement en extérieur, au stade AT&T à Arlington, au Texas, du 30 au 31 octobre. Les billets ont été mis en vente en juillet, la programmation étant confirmée le mois dernier.

Une déclaration sur le festival site officiel se lit comme suit : « En raison de problèmes logistiques ayant une incidence sur la production du festival, Posty Fest est reporté à 2022. Les remboursements sont disponibles au point d’achat. Nous avons hâte de faire de 2022 notre plus grande année à ce jour. Restez en sécurité tout le monde, à bientôt. »

Une date et d’autres détails pour l’événement reprogrammé en 2022 n’ont pas été confirmés au moment de la rédaction.

Posty Fest aurait suivi plusieurs apparitions dans des festivals américains pour le rappeur, y compris des gros titres à Lollapalooza Chicago et le bal des gouverneurs de New York. En août, il a également dominé l’affiche des festivals de Reading et de Leeds au Royaume-Uni et a déjà été confirmé pour titre Rock In Rio Lisboa 2022.

Le propre festival de Post était produit par Live Nation et devait revenir après une année de congé forcé en raison de la pandémie de COVID-19. Le festival a été lancé en 2018 et s’est tenu au pavillon Dos Equis de Dallas.

Il a déménagé au stade AT&T en 2019 et a vu Travis Scott, Pharrell Williams, Meek Mill, Doja Cat, Jaden, Tyler, The Creator et bien d’autres se produire au cours de ses deux premières éditions.

Écoutez le meilleur de Post Malone sur Spotify et Apple Music.