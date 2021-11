Pot instantané, Ninja et Cosori

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avez-vous eu le temps de reprendre votre souffle ce week-end après tous ces achats de la semaine dernière ? Nous l’espérons bien, car il est maintenant temps d’explorer toutes les incroyables offres de friteuses à air Cyber ​​Monday en 2021 en ce moment.

Oubliez les téléviseurs intelligents et les ordinateurs portables, les friteuses à air sont les cadeaux de vacances les plus populaires de la saison. Peu importe si vous magasinez pour vous-même ou pour vos amis et votre famille. Dans les deux cas, une nouvelle friteuse à air est parfaite !

Pour 2021, nous avons décidé de lever tout mystère sur les achats de friteuses à air. Nous avons rassemblé toutes les meilleures offres de friteuses à air Cyber ​​Monday 2021 sur de grandes marques comme Instant Pot, Ninja, Cosori, et plus encore. De plus, nous avons ajouté quelques bonnes affaires supplémentaires de marques impressionnantes dont vous n’avez peut-être même pas entendu parler. Quel que soit le niveau de prix que vous recherchez, vous trouverez la friteuse à air parfaite dans notre grand tour d’horizon du Cyber ​​Monday 2021.

Offres friteuses à air Cyber ​​Monday 2021

Il existe un million de modèles de friteuses à air différents. De plus, beaucoup d’entre eux sont en fait assez impressionnants. Il existe des tonnes de modèles de haute qualité à tous les prix. Vous n’avez certainement pas besoin de dépenser une fortune pour obtenir une friteuse à air solide.

Et maintenant, grâce à toutes les fantastiques offres sur les friteuses à air Cyber ​​Monday, vous pouvez économiser encore plus d’argent !

S’il est vrai qu’il existe d’innombrables options de haute qualité, quelques marques se hissent toujours au sommet. Dans ce tour d’horizon, nous allons nous concentrer sur les meilleures offres des meilleures marques, notamment Instant (le fabricant d’Instant Pots), Ninja, Cosori, etc.

Offres sur les friteuses instantanées Vortex

Les offres Cyber ​​Monday Instant Pot ne pourraient jamais être complètes sans de bonnes offres sur les friteuses à air. Après tout, la gamme Vortex d’Instant est devenue si populaire ces derniers temps.

Les prix commencent à seulement 69,95 $ pour le Friteuse à air instantané Vortex qui se vend normalement 100 $. Mise à niveau vers le Vortex instantané Plus pour 89,95 $ au lieu de 120 $, ou obtenez le Instant Vortex Plus 10 pintes modèle en vente avec une remise importante.

Découvrez quelques autres offres sur les friteuses à air Instant Pot ci-dessous.

Offres Instant Pot Duo Crisp

A noter également, l’Instant Pot avec friture à air intégrée est également en vente pour le Cyber ​​Monday 2021.

Les 200 $ Duo Crisp Instant Pot est tombé à seulement 119,95 $, ce qui est un prix bas de tous les temps. Ce modèle a beaucoup de capacité grâce à 8 pintes d’espace. Il dispose également de 11 modes de cuisson différents, dont une friteuse à air intégrée ! Le plus petit Instant Pot Duo Crisp 6 pintes est en baisse à 99,95 $ au lieu de 130 $.

Vous pouvez également passer à la Instant Pot Pro Crisp qui vient dans une couleur noire élégante. Il coûte 250 $, mais il est tombé à 169,95 $ dans l’offre Instant Pot Cyber ​​Monday d’Amazon.

Notre nouvelle friteuse à air intelligente préférée

Si vous voulez une dernière recommandation, nous en avons une excellente pour vous.

Le tout nouveau Friteuse à air contrôlée par application intelligente Ultenic K10 qui vient de sortir a déjà une grosse baisse de prix pour Cyber ​​Monday 2021. Obtenez-en un pour 98 $ au lieu de 128 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page Amazon. Nous avons testé ce modèle connecté au smartphone ces derniers temps et il nous a vraiment impressionnés !

Offres sur les friteuses à air Ninja Cyber ​​Monday 2021

Les friteuses à air Ninja sont presque aussi populaires que les modèles Instant. Et il existe de nombreuses offres intéressantes sur les friteuses à air Ninja disponibles dès maintenant.

Tout d’abord, le Friteuse à air Ninja AF101 est la friteuse à air la plus recherchée sur Internet en ce moment. C’est un modèle compact et impressionnant de 4 pintes qui s’adapte bien à n’importe quel comptoir. Les gens l’aiment tellement — 25 000 avis 5 étoiles sur Amazon ne peuvent pas se tromper ! Heureusement, il est inclus dans les offres Ninja Cyber ​​Monday d’Amazon pour 2021.

Aussi génial que soit l’AF101, vous ne devriez certainement pas l’acheter maintenant. Pourquoi pas, demandez-vous ? Au lieu de cela, consultez le Friteuse à air Ninja XL AF150. Ce modèle a 5,5 pintes d’espace et toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter. Il coûte 150 $, mais ce n’est que 99,99 $ pour le Cyber ​​Monday 2021.

C’est le même prix que l’AF101 !

Et last but not least, le filon mère. Ramasse le Four de comptoir 8 en 1 numérique Air Fry Pro Ninja SP201 cela coûte normalement 230 $ et vous ne paierez que 169,99 $. C’est certainement l’une des meilleures offres Ninja Cyber ​​Monday que nous ayons jamais vues.

Offres friteuses à air Cosori

Aussi populaires que soient ces autres marques, ni Instant ni Ninja n’ont la friteuse à air la plus vendue sur Amazon. Ce titre revient à Cosori, et plusieurs friteuses à air Cosori très populaires sont en vente pour le Cyber ​​Monday 2021.

Voici nos offres préférées, à commencer par la n°1 des ventes Friteuse à air Cosori Max XL:

