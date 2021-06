Potapova et Anisimova prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Dodin et Djoubri

06/02/2021

Le à 23h30 CEST

Le Russe Anastasie Potapova, numéro 76 de la WTA et la joueuse américaine Amanda Anisimova, le numéro 499 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 6-2 et 6-3 en une heure et onze minutes aux français Océane dodin Oui Salma djoubri aux 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, le duo a pris la place des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que Potapova et Anisimova, les gagnantes, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 9 fois, tandis que la paire perdante, quant à elle, l’a réussi 5 fois. De plus, Potapova et Anisimova ont eu un premier service de 55%, réussissant à remporter 45% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 60% et ils ont réalisé 30% des points de service. Enfin, en termes de pénalités, les joueurs qualifiés ont commis 4 doubles fautes et leurs rivaux en ont commis 4.

En huitièmes de finale, Potapova et Anisimova affronteront Su Wei Hsieh Oui Élise Mertens.

Le tournoi Open de France Double Dames. Il se déroule sur terre battue en plein air et un total de 64 couples sont vus visages. De plus, il se déroule du 2 au 13 juin à