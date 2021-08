Potencia (y oferta) brutal en esta barra de sonido Sony para tu tele

in

La compañía japonesa sabe algo en esto de ofrecer productos especializados en sonido. Por ese motivo, no queríamos dejar pasar la gran oferta que tiene su barre de sonido HT-SF150. Estamos ante un producto de calidad que potenciará el sonido en cualquier estancia de la casa y nos permitirá disfrutar con la potencia que siempre hemos echado de menos. Perfecta pour escuchar eventos deportivos, películas con graves potentes o incluso conectar la consola de videojuegos.

Sonido fuerte y de calidad en tamano compacto

Estamos ante una barra de sonido compacta y tamaño reducido, que cuenta con altavoz Bass Reflex pour un audio mejorado. El diseño estilizado de la HT-SF150 encaja perfectamente en cualquier casa, permitiendo una conexión fácil al televisor, sonido de alta calidad y reproducción de música sin esfuerzo. Se puede conectar la tele conectarla con HDMI y ofrecer al instante un sonido de alta calidad grâce à un S-Force PRO Front Surround. Además, también podremos reproducir música a través de USB o Bluetooth.

Dispone de une configuration de dos altavoces que ofrece un sonido Surround frontal y unos tombes impactantes sin sacrificar el detalle y la claridad. Por tanto, es perfecta también para disfrutar de programas de televisión y música. La technologie S-Force Front Surround imita los campos de sonido de cine para ofrecer un audio de alta fidelidad detallado que inunda la habitación.

Sus características técnicas completas

Tamaño et peso : 900 x 64 x 88 mm et 2,4 kg

Amplificateur: S-Master et 120W»

Connexions: HDMI (ARC), entrée audio optique, USB tipo A, Bluetooth 4.2, RX

Formats audio: Dolby Digital, Dolby Dual Mono, LPCM de 2 canaux, Dolby Digital, Dolby Dual Mono, LPCM de 2 canaux

Fonction Sonido : Sonido automático, Cine, Música, Estándar, Modo nocturno, Modo voz

Conception de l’altavoz : 2.0 canaux

Tiene un descuento bestial

Una barra de sonido de esta categoría no es especialmente barata. Pas d’obstante, su precio oficial es de 150 euros, que es ciertamente atractivo. La buena noticia es que ahora mismo la encontramos en Amazon pour un prix de 98,99 euros, lo cual supone un descuento de más de 51 euros o lo que es lo mismo, un 34% de rebaja. Además, el envío puede salirnos totalmente gratis, siempre que seamos clientses Prime de Amazon. Al superar el precio minimo exigido, esta barra de sonido Sony HT-SF150 también puede pagarse a plazos gracias al sistema de financiación de Amazon. Si elegimos este método la barra puede pagarse hasta en cuatro cuotas de 25,37 euros al mes durante cuatro meses. El problema es que estas ofertas de Amazon suelen ser muy volátiles, por lo que es fácil que pronto vuelva a su precio habituel. Por tanto, este precio es válido justo en el momento de publicarse esta oferta, pero nadie nos asegura que no desaparezca en cualquier momento.