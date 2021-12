Potente altavoz Bluetooth Daewoo en oferta por… Seulement 29€!

Si eres de las personas que son previsoras y ya estás buscando los posibles regalos para estas navidades, existent una oferta en Amazon que posiblemente sea de gran ayuda. Con ella puedes conseguir un altavoz Bluetooth Daewoo con un diseño de lo más atractivo y que tiene una calidad bastante buena.

Estéticamente es un modelo muy atractivo, ya que el Daewoo DBT-10 Skull tiene un estampado en su carcasa de color negro que se pueden ver diferentes calaveras avec distintos colores. Esto ya se encaja la perfección con lo que buscan los más jóvenes, ya que esto diferencial que esto supone siempre resulta atractivo. Además, este accesorio tiene unas dimensiones de 21 x 10,2 x 9,8 centimetros que combinado con un peso par debajo el kilo Aseguran que llevar de un lado a otro el producto es de lo más sencillo.

En el interior vas a encontrar elementos que permiten disfrutar del sonido de dos vias que te permite conseguir un afecto bastante bueno es lo que tiene que ver con todos los rangos que se utilizan habitualmente a escuchar música. Además, pese a las dimensiones que antes hemos mencionado, la potencia total que ofrece este altavoz Bñuetooth es de 12 W, más que suficiente para utilizarlo en cualquier habitación -o cuando se está fuera con los amigos- disfrutando de una experiencia de uso notable. Por lo tanto, Cumple a la perfección este modelo en todo tipo de situaciones.

Buena oferta en Amazonie

ahora mismo es la conocida tienda online puedes disfrutar de un descuento más interesante, ya que debido a que este llega al 25% únicamente tienes que pagar 29,84 euros para tenerlo en casa (y esto sin tener que sumar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime, lo que también asegura que recibes el accesorio al día siguiente de realizar la compra). Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder isa ocasión que resulta une excelente posibilidad para realizar un regalo económico y de buena calidad… y siendo también un altavoz que incluye radio FM.

Mas opciones de este Daewoo

Para empezar, aparte de utilizar conectividad Bluetooth para poder recibir datos desde dispositivos como por ejemplo teléfonos y tablet, este es un modelo que cuenta con otras opciones para poder acceder a tu música. Así, por ejemplo, dispone de un puerto USB permite conectar accesorios como por ejemplo pendrives e, incluso, también incluye una ranura lo antes posible insertar tarjetas de memoria. En estos dos últimos casos el control de las reproducciones lo puedes realizar mediante el uso de unos botones que tiene el Daewoo DBT-10 Skull en su parte superior.

Finalmente, hay un par detalles que creemos que son importantes conocer. El primero es que con una carga total de la batería que incluye es posible disfrutar de música por plus de seis heures sin el más minimo problema. Además, también incluye un micro lo que posibilita el uso como manos libres de este altavoz Daewoo en el caso que no tenga sincronizado con tu teléfono. No le falta de nada !